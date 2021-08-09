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Авиатрафик над Украиной в июле достиг 70% от докризисного, – "Украэрорух"

Авиатрафик над Украиной в июле достиг 70% от докризисного, –

В воздушном пространстве Украины в июле 2021 года было выполнено 26 952 полета, что составляет 70% июльского объема полетов докризисного 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения.

Отмечается, что всего с начала года было выполнено 109 472 рейса.

Оживление воздушного движения объясняется несколькими факторами. В частности, действует фактор сезонного роста спроса на перелеты в период отпусков, который частично стабилизирован благодаря вакцинации и постепенной отмене карантинных ограничений в зарубежных странах.

Также в "Украэрорухе" обратили внимание на динамику восстановления транзитных полетов. В июле транзит в воздушном пространстве Украины составлял всего 53% от докризисного уровня 2019 года, но увеличился почти на 10% по сравнению с июнем 2021 года.

Украинские авиакомпании в июле совершили 10 259 полетов, а иностранные авиакомпании – 16 693 полета.

При этом внутренних полетов в июле было 3 310 (-4,1% по сравнению с 2019 годом), международные полеты – 13 794 (-16,6%), транзитные полеты – 9 848 рейсов (-46,8%).

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Джерело:  "Украэрорух"
Украерорух (142) авіасполучення (2488)


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