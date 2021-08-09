Фонд гарантирования выставил на продажу земельный участок и четыре квартиры "Мисто Банка" за 16 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на повторную продажу земельный участок и четыре квартиры, которые находятся на балансе ликвидируемого АО "Мисто Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 17 августа в системе Prozorro.Продажи.

Все активы расположены по адресу ул. Олеся Гончара, 32в и выставлены отдельными лотами.

В частности, на продажу выставлены:

двухкомнатная квартира площадью 76,2 кв. м. Стартовая цена 1,06 млн грн;

двухкомнатная квартира площадью 73,4 кв. м со стартовой ценой в 1,02 млн грн;

четырехкомнатная квартира площадью 95,6 кв.м со стартовой ценой в 1,33 млн грн;

трехкомнатная квартира площадью 80,1 кв. м со стартовой ценой в 1,11 млн грн;

земельный участок площадью 0,0945 га и целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". Стартовая цена – 11,79 млн грн.

Отмечается, что на указанном участке расположен дом с выставленными на продажу квартирами. Дом не заселён и пребывает в аварийном состоянии.

Торги пройдут по английской модели. Все средства, полученные от продажи актива, Фонд направит на расчет с кредиторами банка.

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.