Беларусь ввела пошлины на экспорт лесоматериалов
Белорусские власти ввели пошлины на экспорт лесоматериалов и продукции деревообработки при вывозе их за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. .
Решение утверждено указом президента республики. Документ вступает в силу с 17 августа 2021 года, передает Интерфакс-Украина.
В соответствии с указом, ставки пошлин определены в размере 100 евро за кубометр, либо от 2%, 5% и 6,5% от таможенной стоимости лесоматериалов и продукции деревообработки в зависимости от кодов ТН ВЭД. Предусмотренный размер ставок экспортных пошлин действует до 31 декабря 2021 года. В дальнейшем ставки будет устанавливать правительство.
Однако, пошлины не применяются при экспорте лесоматериалов в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украину.
В преамбуле указа отмечается, что он принят "в целях предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки в Республике Беларусь".
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