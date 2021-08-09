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Беларусь ввела пошлины на экспорт лесоматериалов

Беларусь ввела пошлины на экспорт лесоматериалов

Белорусские власти ввели пошлины на экспорт лесоматериалов и продукции деревообработки при вывозе их за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. .

Решение утверждено указом президента республики. Документ вступает в силу с 17 августа 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

В соответствии с указом, ставки пошлин определены в размере 100 евро за кубометр, либо от 2%, 5% и 6,5% от таможенной стоимости лесоматериалов и продукции деревообработки в зависимости от кодов ТН ВЭД. Предусмотренный размер ставок экспортных пошлин действует до 31 декабря 2021 года. В дальнейшем ставки будет устанавливать правительство.

Однако, пошлины не применяются при экспорте лесоматериалов в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украину.

В преамбуле указа отмечается, что он принят "в целях предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки в Республике Беларусь".

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Білорусь (1579) мито (740) експорт (3808)


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