Кубраков анонсировал масштабный проект "Работай в Украине"

Ко Дню Независимости Украины Министерство инфраструктуры готовит масштабный проект "Работай в Украине", цель которого – создать высокие стандарты работы во всех инфраструктурных отраслях.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Кубраков на странице в Facebook.

"К 30-летию Независимости мы готовим масштабный проект "Работай в Украине". Его основная цель - создать высокие стандарты работы во всех инфраструктурных отраслях. Это касается как образования и государственных сервисов, так и оплаты труда, социальных гарантий и карьерных возможностей", – написал он.

Кубраков напомнил, что благодаря проекту "Укравтодора" по трудоустройству "Дорога и работа" , за 1,5 года работу получили более 35 тысяч человек. По его словам, после переговоров с рынком и профсоюзами в дорожной отрасли удалось обеспечить один из самых высоких уровней официальных минимальных зарплат в стране.

"Сейчас мы имеем десятки тысяч украинцев, которые вместо работы в Польше или Италии выбирают работу дома. Я лично знаю несколько десятков историй дорожников в разных уголках нашей страны, которые вместе с "Большим строительством" открыли новые возможности для развития уже собственной жизни. Это касается специалистов всех специальностей и смежных отраслей", — добавил он.

Министр добавил, что Украина нуждается в новых строителях: мостовиках, железнодорожниках, дорожниках, портовиках и других.