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Кубраков анонсировал масштабный проект "Работай в Украине"

Кубраков анонсировал масштабный проект

Ко Дню Независимости Украины Министерство инфраструктуры готовит масштабный проект "Работай в Украине", цель которого – создать высокие стандарты работы во всех инфраструктурных отраслях.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Кубраков на странице в Facebook.

"К 30-летию Независимости мы готовим масштабный проект "Работай в Украине". Его основная цель - создать высокие стандарты работы во всех инфраструктурных отраслях. Это касается как образования и государственных сервисов, так и оплаты труда, социальных гарантий и карьерных возможностей", – написал он.

Кубраков напомнил, что благодаря проекту "Укравтодора" по трудоустройству "Дорога и работа" , за 1,5 года работу получили более 35 тысяч человек. По его словам, после переговоров с рынком и профсоюзами в дорожной отрасли удалось обеспечить один из самых высоких уровней официальных минимальных зарплат в стране.

"Сейчас мы имеем десятки тысяч украинцев, которые вместо работы в Польше или Италии выбирают работу дома. Я лично знаю несколько десятков историй дорожников в разных уголках нашей страны, которые вместе с "Большим строительством" открыли новые возможности для развития уже собственной жизни. Это касается специалистов всех специальностей и смежных отраслей", — добавил он.

Министр добавил, что Украина нуждается в новых строителях: мостовиках, железнодорожниках, дорожниках, портовиках и других.

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Джерело:  Facebook
робота (863) Мінінфраструктури (1376) Кубраков Олександр (181)


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з 90-х розікрали та нищили літаки Ан-12, Ан-26, Іл-76 ... літали по африках, вбивали мотори та планер, мішками возили гроші, їх потім нав'язували в державні авіапідприємства, щоб ремонт робити за рахунок перевезення пасажирів на Ан-24, Як-42... + генерали з полковниками лише міняли мотори з літаків військових частин ... прокурори писали
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09.08.2021 10:12 Відповісти

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