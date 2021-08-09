Французские власти ввели обязательные COVID-паспорта для транспорта и ресторанов

С 9 августа во Франции посещение кафе или поездка в транспорте будут разрешены только тем, кто вакцинирован от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест на COVID-19.

Как сообщает на DPA, новые правила, которые также предусматривают обязательную вакцинацию для всех медработников до 15 сентября, будут действовать до середины ноября и применяться ко всем гражданам старше 18 лет, передает "Европейская правда".

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет должны будут предоставлять соответствующие документы с 30 сентября.

Рестораны, междугородние автобусы, самолеты, ярмарки и учреждения здравоохранения являются местами, где теперь необходимо представлять такие доказательства.

Цифровой паспорт здоровья уже был введен для посещения кинотеатра, музея или крупного мероприятия с середины июля.

Однако, по словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, некоторые правила не будут такими строгими, как планировалось изначально. Например, отрицательный тест будет действовать в течение 72 часов вместо 48. Также будут разрешены самостоятельные тесты, если они проводятся под наблюдением врача.