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Украина начала жить в долг у природы, – Госэкоинспекция

Украина начала жить в долг у природы, – Госэкоинспекция

В 8 августа Украина начала жить в долг у природы – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда страны может возобновить за год.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный на странице в Facebook.

"Эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля", – написал он.

По словам Малеванного, единственный выход для человечества – изменить подход к потреблению ресурсов. Для этого каждый должен уменьшить свой экологический след – объем использованной энергии, воды и так далее.

"Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок –смогут спасти наше будущее", – утверждает глава Госэкоинспекции.

Кроме того, он добавил, если каждый год День экологического долга будет уменьшаться на 5 дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их возобновления.

"И сейчас в Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата наступила 24 июля – на две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга и гармония с планетой будет достигнута", – подытожил Малеваный.

Автор: 

Джерело:  Facebook
Держекоінспекція (120) борг (1866) екологія (403) Мальований (6)


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Топ коментарі
+4
Отлично сказано, просто супер. Я вот для того чтобы отвезти вторсырье на переработку должен ехать через пол Харькова с мешками набитыми пластиком, картоном и прочими прелестями. Давайте, бл%ть что то делать для того чтобы снизить "углеродный след" а не просто %%@ть муму из года в год. Напишут слезливую статейку, получат денег на очередной "экопроект" у ЕС и все, до новых встреч.
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09.08.2021 15:06
+2
Перед тем как делать громкие заявления, лучше хорошенько подумать содержимым черепной коробки. А то как-то странно получается, новости апокалиптического характера от наших недоделанных чиновников и игспердов, комментируют на Раше быстрее, чем о них узнают в Украине. Соображайте, перед тем, как ляпать языком и выдавать на гора очередное выкаканое "умозаключение"
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09.08.2021 13:19
+2
правы Мусора выбрасываем немерено
Полигоны забиты никто не перерабатывает
Посмотрите на покупателя выходит с торговогоцентра
Обвешан пакетами /можно просто приобрести
две три многоразовые сумки /-это минус 20% полителена /
Плюс экономия на таре
Раньше принималась обратная тара :
молоко газ вода и прочие напитки - это немало
Принималась макулатура.
Покупаешь выпил и на месте мдал тару
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09.08.2021 17:47
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Перед тем как делать громкие заявления, лучше хорошенько подумать содержимым черепной коробки. А то как-то странно получается, новости апокалиптического характера от наших недоделанных чиновников и игспердов, комментируют на Раше быстрее, чем о них узнают в Украине. Соображайте, перед тем, как ляпать языком и выдавать на гора очередное выкаканое "умозаключение"
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09.08.2021 13:19 Відповісти
Отлично сказано, просто супер. Я вот для того чтобы отвезти вторсырье на переработку должен ехать через пол Харькова с мешками набитыми пластиком, картоном и прочими прелестями. Давайте, бл%ть что то делать для того чтобы снизить "углеродный след" а не просто %%@ть муму из года в год. Напишут слезливую статейку, получат денег на очередной "экопроект" у ЕС и все, до новых встреч.
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09.08.2021 15:06 Відповісти
правы Мусора выбрасываем немерено
Полигоны забиты никто не перерабатывает
Посмотрите на покупателя выходит с торговогоцентра
Обвешан пакетами /можно просто приобрести
две три многоразовые сумки /-это минус 20% полителена /
Плюс экономия на таре
Раньше принималась обратная тара :
молоко газ вода и прочие напитки - это немало
Принималась макулатура.
Покупаешь выпил и на месте мдал тару
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09.08.2021 17:47 Відповісти
А сейчас что тара и макулатура не принимается?? Сейчас даже битое стекло принимают по вполне нормальному ценнику. Просто раньше не было столько разной супермаркетной упаковки как сейчас. В ЕС уже более 40 лет мусор сортируют на месте по бакам (до 10 баков для разного вида отходов. Места выброса с камерами - выкинул не то и не туда по пьяни - пришел штраф нехилый.. А у нас еле-еле ПЭТ-бутылки начали в отдельный контейнер собирать и все.
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09.08.2021 19:27 Відповісти
Убрали баки.Бросали все подряд. На камеры(даже если они есть) кладут-не практично. Каждый у себя дома сортирует в разные ящики и по расписанию выставляет свой ящик с определенным типом мусора (пластика, органика и тд.)
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09.08.2021 21:20 Відповісти
" сейчас в Украине динамика положительная Источник: https://biz.censor.net/n3281535

Чем больше умрет людей, тем лучше будет динамика. Эта новость могла бы быть хорошей в случае структурных изменений в сфере утилизации отходов и контролем над выбросами загрязняющих предприятий. А пока, что она свидетильствует только о падении промышленного производства в стране.
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09.08.2021 18:03 Відповісти
А власти постоянно у чертей в долг живут и ниче
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09.08.2021 19:21 Відповісти
А я от зеленских покращень в прошлом году начал жить в долг у ПриватБанка и никак не вылезу из кабалы.
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09.08.2021 19:41 Відповісти
За два года сильно подорожали продукты и комуналка. Вылезти из долгов теперь это или меньше кушать или переехать в квартиру меньшей площади.
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10.08.2021 08:43 Відповісти
Посчитать просто. Сколько солнечной энергии падает на квадратный метр в год. Умножте на площадь - и получите лимит. Человечество давно живет в долг. То что планета аккумулировала миллионами лет - сожгли за 100 лет. Но так продолжаться не будет. В долг никто не даст.
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10.08.2021 08:34 Відповісти
если так считать то нам еще долго до лимита вообще то
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10.08.2021 09:14 Відповісти
а если высадить миллиард деревьев. Их же уже начали садить да?
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10.08.2021 09:13 Відповісти
Взято під особистий контроль преЗедентом.
Знаємо чим це все закінчується.
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10.08.2021 09:50 Відповісти
Я ЛИЧНО ТАК НЕ ЖИВУ !!! ВСЕ ВОПРОСЫ К ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАВОДОВ, ФАБРИК !!! ИХ КСТАТИ ОКОЛО 1% НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ !)
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10.08.2021 10:54 Відповісти

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