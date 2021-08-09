Украина начала жить в долг у природы, – Госэкоинспекция

В 8 августа Украина начала жить в долг у природы – украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда страны может возобновить за год.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный на странице в Facebook.

"Эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля", – написал он.

По словам Малеванного, единственный выход для человечества – изменить подход к потреблению ресурсов. Для этого каждый должен уменьшить свой экологический след – объем использованной энергии, воды и так далее.

"Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок –смогут спасти наше будущее", – утверждает глава Госэкоинспекции.

Кроме того, он добавил, если каждый год День экологического долга будет уменьшаться на 5 дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их возобновления.

"И сейчас в Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата наступила 24 июля – на две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга и гармония с планетой будет достигнута", – подытожил Малеваный.