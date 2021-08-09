В Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19

На утро 9 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 20 детей и 2 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 400 человек, умерло 5 пациентов, выздоровел – 281. Кроме того, совершили 16 720 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 259 451 человек, выздоровело – 2 191 202, летальных случаев зафиксировали 53 100, также провели 11 537 474 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 137 073 человека, за прошедшие сутки – 51 445. Полностью иммунизированы 2 401 647 украинцев.