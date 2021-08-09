Saudi Aramco за второй квартал увеличила чистую прибыль в четыре раза

Чистая прибыль саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Aramco за второй квартал 2021 года достигла $25,5 млрд, что на 288% больше прошлогоднего показателя ($6,6 млрд).

Об этом говорится в отчетности компании, передает Интерфакс.

За первое полугодие чистая прибыль составила $47,2 млрд - это на 103% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($23,2 млрд).

По итогам второго квартала Saudi Aramco направит на дивиденды 18,8 млрд.

Улучшение показателей госкорпорация объясняет ростом цен на нефть и восстановлением мирового спроса, а также ослаблением коронавирусных ограничений, массовой вакцинацией, стимулирующими мерами и повышением активности на ключевых рынках.

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco сократила чистую прибыль по итогам первого квартала 2020 года на 25%.