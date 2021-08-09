ЕС готов рассмотреть новые санкции против Беларуси, – Боррель

Европейский союз предостерегает захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко о возможных новых санкциях.

Соответствующее заявление было обнародовано к годовщине президентских выборов в этой стране, передает Deutsche Welle.

"ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры, учитывая откровенное игнорирование режимом международных обязательств", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени всех стран-членов Евросоюза.

Президентские выборы 2020 году в Беларуси в заявлении ЕС были названы сфальсифицированными.

"Режим Лукашенко расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом. Представители оппозиции и продемократических сил, как и тысячи граждан из всех слоев общества, или погибли при невыясненных обстоятельствах, либо они были задержаны, или были вынуждены покинуть страну и жить в изгнании", - говорится в заявлении.

Произвольные и необоснованные задержания, несправедливые преследования, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотни задокументированных случаев пыток по-прежнему имеют место в обстановке безнаказанности, отметил глава европейской дипломатии.

"Принудительной и незаконной посадкой рейса 4978 Ryanair в Минске 23 мая и использованием беззащитных мигрантов в политических целях режим еще больше бросил вызов международным нормам", - заявил Боррель.

Он также упомянул, что только в июле этого года в Литве было зарегистрировано более 2 тыс. незаконных пересечений границы.

По мнению Европейского союза, этот кризис является следствием целенаправленной политики правительства Беларуси. Лукашенко открыто угрожал, что в ответ на санкции со стороны ЕС он позволит мигрантам из Ирака, Афганистана и Сирии свободно проходить в страны Евросоюза.

По словам Борреля, отмена санкций ЕС будет возможна лишь тогда, когда власть Беларуси станет полностью соблюдать принципы демократии и верховенства права, уважать обязательства в области прав человека и прекратит все репрессии.

Заявление Борреля было посвящено годовщине президентских выборов в Беларуси, прошедщих в стране 9 августа 2020 года. Несмотря на обвинения со стороны оппозиции в фальсификации результатов выборов, Лукашенко тогда объявили победителем выборов, а массовые акции протеста были подавлены. Впоследствии ЕС наложил на Беларусь несколько пакетов санкций.