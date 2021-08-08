Полный переход госуслуг в режим "без бумаг" закончится через три месяца, – Шмыгаль

Полный переход всех публичных государственных услуг в режим "paperless" в Украине закончится через три месяца.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что благодаря переходу в режим "без бумаг" поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5495 во втором чтении 15 июля.

Как поясняли в пресс-службе Министерства цифровой информации, принятие закона позволит внедрить в этой сфере режим "без бумаг" ("paperless"), благодаря чему население и бизнес смогут быстро получать публичные услуги онлайн.

Для предоставления услуг будут использовать электронную идентификацию физического лица. Госорганы не смогут требовать от человека информацию, которая уже есть о ней в реестрах. Например, ЗАГС не сможет требовать свидетельство о браке, так как эти данные имеются в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

В министерстве отмечают, что сейчас уже оцифровано более 70 онлайн-услуг, которые доступны на портале "Дія". Среди них – регистрация бизнеса, оформление пособия по безработице и тому подобное. Ожидается, что после принятия закона перечень электронных госуслуг существенно увеличится. В частности, до 2024 года Минцифры планирует оцифровать 100% услуг.