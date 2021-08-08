Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов

Китайская компания Xiaomi впервые в своей истории по итогам июня 2021 года обошла конкурентов и стала главным поставщиком смартфонов глобально.

Об этом сообщается в исследовании Counterpoint, передает AIN.

Xiaomi удалось обойти двух своих конкурентов - Samsung и Apple. В июне 2021 года эти бренды заняли второе и третье место соответственно.

В разрезе год к году продажи в июне 2021 года выросли на 26%, а сам бренд стал самым быстрорастущим по продажам в этом месяце.

Если брать второй квартал, а не один месяц, то Xiaomi пока все еще занимает второе место, уступая лидерство Samsung. Впрочем, как говорят аналитики, разница уже не такая большая, как раньше.

Всего компания продала около 800 млн смартфонов с момента своего основания в 2011 году.

Аналитики Counterpoint указывают, что руководству Xiaomi удалось использовать проблемы с поставками компонентов Samsung и проблемы Huawei (и Honor до отделения), чтобы нарастить продажи и улучшить свое присутствие на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки.