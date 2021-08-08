НБУ напомнил коллекторским компаниям о необходимости подать документы для регистрации до 13 августа
Национальный банк Украины напоминает компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости вовремя подать документы для регистрации - до 13 августа 2021 года.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Все работающие компании должны до того дня подать полный пакет документов в Национальный банк.
В НБУ обратили внимание, что небанковские финансовые учреждения, которые имеют лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно - на факторинг и кредитование), подают только заявление о включении небанковского финансового учреждения в реестр коллекторских компаний.
Компании, которые не имеют лицензий на предоставление финансовых услуг, должны представить следующие документы:
- заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний;
- анкету с описанием бизнес-намерений;
- анкету относительно политики и внутренних положений;
- сведения о привлеченных лицах;
- сведения о структуре собственности;
- документы для идентификации;
- справки о наличии/отсутствии судимости у руководителей и владельцев существенного участия заявителя;
- документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.
Чтобы подать документы, можно воспользоваться специальными формами в формате Word и Excel, размещенными на сайте НБУ.
Национальный банк рассматривает пакеты документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня представления полного пакета документов. По результатам рассмотрения документов Национальный банк обязательно сообщает заявителям об успешной регистрации или об отказе в регистрации.
В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом.
Требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (№1349-IX).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль