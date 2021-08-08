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НБУ напомнил коллекторским компаниям о необходимости подать документы для регистрации до 13 августа

НБУ напомнил коллекторским компаниям о необходимости подать документы для регистрации до 13 августа

Национальный банк Украины напоминает компаниям, которые планируют продолжать предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам, о необходимости вовремя подать документы для регистрации - до 13 августа 2021 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Все работающие компании должны до того дня подать полный пакет документов в Национальный банк.

В НБУ обратили внимание, что небанковские финансовые учреждения, которые имеют лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно - на факторинг и кредитование), подают только заявление о включении небанковского финансового учреждения в реестр коллекторских компаний.

Компании, которые не имеют лицензий на предоставление финансовых услуг, должны представить следующие документы:

  • заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний;
  • анкету с описанием бизнес-намерений;
  • анкету относительно политики и внутренних положений;
  • сведения о привлеченных лицах;
  • сведения о структуре собственности;
  • документы для идентификации;
  • справки о наличии/отсутствии судимости у руководителей и владельцев существенного участия заявителя;
  • документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Чтобы подать документы, можно воспользоваться специальными формами в формате Word и Excel, размещенными на сайте НБУ.

Национальный банк рассматривает пакеты документов компаний в течение 30 рабочих дней со дня представления полного пакета документов. По результатам рассмотрения документов Национальный банк обязательно сообщает заявителям об успешной регистрации или об отказе в регистрации.

В случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года кредитор или новый кредитор обязаны будут досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом.

Требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (№1349-IX).

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Джерело:  НБУ
документ (150) колектор (80) НБУ (9230)


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Какие бумаги? Они что, действовали или собираются действовать в правовом поле? А бандиты разрешения никогда и ни у кого не спрашивали. Правильно этих "изымателей долгов" все чаще огнем встречают. На поражение. Чего так и боится Зелеенский - перестреляют его родню,
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08.08.2021 14:22 Відповісти

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