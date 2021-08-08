Минэкономики разработало план по реформированию системы техрегулирования до 2025 года

Минэкономики разработало План мер по реформированию системы технического регулирования до 2025 года. Документ готов к рассмотрению и принятию правительством Украины.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Сергей Теленик.

По его словам, план предусматривает механизмы и принятие технических регламентов и стандартов пищевой продукции, медицинских изделий, строительной индустрии, транспорта, бытовой техники, экодизайна и тому подобное. Речь идет также о совершенствовании законодательства в сфере государственного рыночного контроля непищевой продукции, развития эталонной базы национальной метрологии, совершенствовании национальной системы стандартизации.

"Внедрение в Украине технического регулирования по европейским стандартам является фундаментом в преодолении торговых барьеров, повышения качества продукции и в целом - развития высокотехнологичной экономики", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что принятие Плана - необходимое условие для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, которое еще называют "промышленным безвизом". Соглашение будет способствовать внедрению новой модели экономического развития и конкурентоспособности украинской продукции на внутреннем и внешнем рынках. Также это будет способствовать привлечению инвестиций и позволит потребителям получать качественную безопасную продукцию.