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Минэкономики разработало план по реформированию системы техрегулирования до 2025 года

Минэкономики разработало план по реформированию системы техрегулирования до 2025 года

Минэкономики разработало План мер по реформированию системы технического регулирования до 2025 года. Документ готов к рассмотрению и принятию правительством Украины.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Сергей Теленик.

По его словам, план предусматривает механизмы и принятие технических регламентов и стандартов пищевой продукции, медицинских изделий, строительной индустрии, транспорта, бытовой техники, экодизайна и тому подобное. Речь идет также о совершенствовании законодательства в сфере государственного рыночного контроля непищевой продукции, развития эталонной базы национальной метрологии, совершенствовании национальной системы стандартизации.

"Внедрение в Украине технического регулирования по европейским стандартам является фундаментом в преодолении торговых барьеров, повышения качества продукции и в целом - развития высокотехнологичной экономики", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что принятие Плана - необходимое условие для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, которое еще называют "промышленным безвизом". Соглашение будет способствовать внедрению новой модели экономического развития и конкурентоспособности украинской продукции на внутреннем и внешнем рынках. Также это будет способствовать привлечению инвестиций и позволит потребителям получать качественную безопасную продукцию.

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Джерело:  Минэкономики
реформи (337) Мінекономрозвитку (1983) регулювання (41)


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