СБУ обнаружила схему хищения 3,3 миллионов на строительстве лечебного корпуса для военных

Служба безопасности в Тернопольской области разоблачила схему присвоения более 3,3 млн грн, выделенных на реконструкцию лечебного корпуса для участников АТО/ООС.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Чиновники строительной компании во время выполнения работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО/ОСС завысили стоимость работ на 15,5%. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, причиненного государственному и местному бюджетам, составляет более 3,3 млн грн", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение работ по реконструкции лечебного корпуса областного наркологического диспансера и достройки приемного отделения. За счет этого предполагалось улучшить качество оказания медицинской помощи демобилизованным и участникам АТО/ООС. Договорная стоимость работ составила почти 21 млн грн.

В ходе выполнения заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ. Дельцы вносили ложные сведения об объемах и стоимости работ. Таким образом завысили стоимость ремонта на 15,5%. И это привело к "замораживанию" строительства в 2019 году.

Собственнику строительной компании сообщили о подозрении по ч. 2,3,4,5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.