"Укрзализныця" отчиталась о рекордных за два года перевозках грузов

В июле среднесуточная погрузка грузов ААО "Укрзализныця" составила более 731 тыс. тонн, что на 2,3% больше доэпидемического 2019 года и на 3,2% аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Фиксируем лучшие показатели работы грузового направления за последние два года. Есть все технические резервы для дальнейшего наращивания показателей и обеспечения потребностей украинской экономики в перевозках", – прокомментировал исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Кроме того, по его словам, железнодорожники продолжают улучшать показатели оборота грузового вагона. В июле этого года он составил 7,36 суток. Таким образом, он ускорился на 18% к аналогичному периоду 2019 года.

"Ожидаем дальнейший рост показателей грузовой работы, в том числе за счет увеличения объема перевозок зерновых грузов", – подчеркнул Юрик.

Как сообщалось, в последнюю неделю июля "Укрзализныця" фиксировала рекордные показатели суточной нагрузки грузов – более 800 тыс. тонн ежедневно.