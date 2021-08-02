ГБР разоблачило сотрудников лесхозов в незаконной вырубке деревьев на Харьковщине и Житомирщине

Государственное бюро расследований разоблачило незаконные вырубки леса в Житомирской и Харьковской областях, подозреваются шесть работников лесных хозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, 29 июля в суд направлен обвинительный акт относительно трех сотрудников лесхоза на Житомирщине, которые подделывали документы для присвоения древесины.

В течение сентября-октября 2019 года указанные лица указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, который отводился для санитарной рубки. Разницу они забирали себе.

Таким образом за два месяца злоумышленники незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб почти 140 тыс. грн.

Лесничий, старший мастер леса и мастер леса обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору (ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и служебном подлоге (ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

По другому эпизоду о подозрении сообщили трем сотрудникам Бабаевского лесничества госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области.

Как установили оперативные сотрудники ГБР, мастера леса отдельно друг от друга ненадлежащим образом обеспечивали охрану вверенной им территории. Вследствие их бездействия неустановленные лица активно вырубали деревья в разных лесных кварталах.

Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности.

Общий убыток, нанесенный государству, составил около 1,1 млн грн.

Трем работникам лесничества сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 1, 2 ст. 367 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением еправа занимать определенные должности в течение трех лет.