Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан, – Радуцкий

Украина в скором времени будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

"Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего числа). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", – отметил он.

Радуцкий заметил. что на данный момент в Украине нет дефицита вакцин против коронавируса: за две недели в страну поставили 4,5 млн доз препаратов, а вакцинация доступна для всех желающих.

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники...Теперь каждый решает сам – досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", – добавил парламентарий.