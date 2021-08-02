Денежные переводы в Украину превысили $6 миллиардов с начала года, – Нацбанк
Объем частных денежных переводов в Украине в июне составил $1,1 млрд, что на $155 млн (16,2%) больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные отчета Национального банка Украины, передает liga.net.
Отмечается, что из этой суммы $782 млн составила чистая оплата труда и еще $327 млн – частные переводы. Всего за январь-июнь 2021-го объем частных переводов составил $6,2 млрд, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 11,6%.
В отчете Нацбанка учитываются как официальные ($693 млн: зарплаты, другие частные переводы), так и неформальные переводы ($416 млн).
Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает роста денежных переводов заробитчан в 2021 году до $13,3 млрд.
Джерело: liga.net
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль