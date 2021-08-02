Апелляционный суд снял арест с недвижимости банка "Аркада"

Киевский апелляционный суд 22 июля удовлетворил жалобу ликвидатора банка "Аркада" и отменил решение следственного судьи Шевченковского райсуда Киева от 28 января 2021 года, которым был наложен арест на объекты недвижимости банка (земельные участки и помещения).

Об этом сообщает Finbalance.

Ранее, 1 июля Шевченковский райсуд Киева по этому же делу отменил арест на блок социально-бытового обслуживания №1 площадью 1,6 тыс. кв. м по адресу: Киев, ул. Елизаветы Чавдар, 32.

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).