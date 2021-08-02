"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов в связи с погодными условиями
В связи с погодными условиями на западе страны произошел обрыв контактной сети, в результате чего ряд поездов "Укрзализныци" задерживается.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Таким образом, задерживаются следующие поезда:
- №244 Рахов – Киев (задержка 2 часа 50 минут);
- №44 Ивано-Франковск – Чернигов (2 часа 50 минут);
- №8 Черновцы – Киев (2 часа 40 минут);
- №34 Солотвино – Киев (2 часа 20 минут);
- №11 Львов – Одесса (2 часа 20 минут);
- №50 Трускавец – Киев (1 час);
- №81 Ужгород – Киев (50 минут);
- №358 Рахов – Киев (50 минут);
- №25 Ужгород – Одесса (40 минут).
Кроме того через поломку локомотива в грузовом поезде на участке Вильнянск-Славгород задерживаются поезда №81 Харьков – Новоалексеевка (2 часа 40 минут) и №9 Киев – Мариуполь (1 час 20 минут).
Также в "Укрзализныце" сообщили о задержке в 5 часов 10 минут беспересадочного вагона Вена – Киев на станции Дебрецен в связи с погодными условиями в Венгрии.
Джерело: "Укрзализныця"
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