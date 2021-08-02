В Украине зафиксировали 265 новых случаев COVID-19

На утро 2 августа в Украине зафиксировали 265 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 11 детей и 1 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 385 человек, умерло 4 пациента, выздоровело – 176. Кроме того, совершили 17 047 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 253 534 человека, выздоровело – 2 187 170, летальных случаев зафиксировали 52 955, также провели 11 404 184 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 599 169 человек, за прошедшие стуки – 38 080. Полностью иммунизированы 2 033 616 украинцев.