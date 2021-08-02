Госаудитслужба купила систему для электронных проверок за 2,5 миллиона
Государственная аудиторская служба Украины по результатам тендера заключила соглашение ООО Научно-производственное предприятие "Информационные технологии" по программному обеспечению стоимостью 2,48 млн грн.
Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.
До 19 сентября 2021 года компания разработает и внедрит интегрированную автоматизированную систему поддержки принятия решений органа государственного финансового контроля "е-аудитор".
Система частности даст Госаудитслужбе возможность проверять закупки в режиме реального времени с использованием данных системы ProZorro. Она будет связана с другими государственными системами и использовать риск-ориентированный подход.
Компания будет обеспечивать гарантийное обслуживание и техническую поддержку в течение года после предоставления услуг. Все авторские права на систему принадлежать заказчику.
Стоимость договора на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,8 млн грн.
Учредителями киевской компании "Информационные технологии" (IT-Enterprise) являются киевляне Владимир Михайлов, Александр Скрипин, Константин Шурек и Олег и Алексей Щербатенко. В России IT-Enterprise представлена ООО "Информационные технологии-СНГ" Юлии Барановой.
В целом с 2008 года победитель получил господряды по крайней мере на 476,25 млн грн.
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