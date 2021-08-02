Профицит сводного платежного баланса за полгода сократился в 4 раза, – НБУ

По данным Национального банка Украины, профицит сводного платежного баланса за первое полугодие 2021 года составил $307 млн (за этот же период 2020 года - $1,2 млрд), в том числе за первый квартал был дефицит $961 млн, за второй квартал - профицит $1,27 млрд.

При этом профицит счета текущих операций был $370 млн (за январь-июнь 2020 года - $4,03 млрд), а дефицит финансового счета - $76 млн (за шесть месяцев прошлого года - $2,84 млрд), передает Finbalance.

По оценкам НБУ, объем частных денежных переводов из-за границы в Украину за первое полугодие (как официальными, так и неформальным каналам) - $6,2 млрд (за этот же период прошлого года - $5,56 млрд).

Экспорт товаров за полгода увеличился на 30,1% - до $27,45 млрд, импорт - на 26,4% - до $29,63 млрд.

В июне экспорт товаров вырос в 1,6 раза (так же, как и в мае) до $4,9 млрд, а их импорт - на 36% (в мае - в 1,5 раза) до $5,2 млрд. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров уменьшился на 5%, тогда как их импорт вырос на 4,8%.

В июне наблюдался рост экспорта по всем основным товарным группам:

черные и цветные металлы - в 2 раза (в мае - в 1,9 раза)

минеральные продукты (в том числе металлы) - в 2,3 раза (в мае - в 2,9 раза)

продовольственные товары - на 32,4% (в мае - на 28,5%)

древесина и изделия из нее - в 1,5 раза (в мае - в 1,5 раза)

продукция химической промышленности - на 29,8% (в мае - в 1,6 раза)

продукция машиностроения - на 24% (в мае - на 27,7%)

промышленные изделия - на 37,3% (в мае - в 1,6 раза)

В июне объемы энергетического импорта увеличились в 1,7 раза (в мае - на 39,3%) за счет импорта нефтепродуктов. Объемы неэнергетического импорта выросли на 31,7% (в мае - в 1,6 раз), в частности:

продукции машиностроения - на 35% (в мае - в 1,5 раза)

продукции химической промышленности - на 38,9% (в мае - в 1,7 раза)

черных и цветных металлов - в 1,4 раза (в мае - в 1,5 раза)

продовольственных товаров - на 14,7% (в мае - на 38,9%);

промышленных изделий - на 27,2% (в мае - в 1,6 раза)

древесины и изделий из нее - в 1,6 раза (в мае - в 2 раза)

"Приток капитала по финансовому счету ($0,5 млрд) [в июне] был обеспечен привлечением государственного сектора, в частности чистой покупкой гривневых ОВГЗ нерезидентами и займом от МБРР. Отток капитала частного сектора уменьшился: размещение еврооблигаций "Укравтодором" несколько компенсировало дальнейшее погашение внешних обязательств по торговым кредитам. В результате сводный платежный баланс был сформирован с профицитом ($0,8 млрд), а международные резервы выросли до $28,4 млрд, что обеспечивает финансирование четіре месяцев будущего импорта", - отмечает Нацбанк.

Ранее НБУ обновил свой макропрогноз, который предусматривает профицит сводного платежного баланса по итогам 2021 на уровне $0,4 млрд (апрельский прогноз был $0,9 млрд).

При этом в 2022 году Нацбанк ожидает профицит $1,5 млрд, а в 2023 году - $2,8 млрд.

Профицит сводного платежного баланса 2020 года - $2 млрд.

Прогнозируемый Нацбанком дефицит текущего счета платежного баланса в 2021, 2022, 2023 годах - соответственно $0,7 млрд, $5,6 млрд, $9,1 млрд (в 2020 году был профицит $5,2 млрд).

Ожидаемый профицит финансового счета в 2021, 2022, 2023 годах - $1,1 млрд, $7,2 млрд, $11,8 млрд соответственно (в 2020 году был дефицит $3,2 млрд).

На конец 2021 года НБУ прогнозирует валютные резервы на уровне $31,3 млрд, на конец 2022 - $31,6 млрд, на конец 2023 года - $31,7 млрд (на конец 2020 года они составляли $29,1 млрд; на конец первого полугодия 2021 - $28,4 млрд).