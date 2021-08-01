Украина может не достичь цели по снижению выбросов СО2 к 2030 году без международной поддержки, – торгпред

Отсутствие должной международной финансовой поддержки подвергает риску достижение Украиной цели по сокращению выбросов СО2 к 2030 году до 35% от уровня 1990 года.

Об этом сообщил торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка в Facebook.

По словам Качки, в противном случае уровень выбросов до 2030 года может увеличиться и составит 37-42% от уровня 1990 года.

"Сравнивая горизонт обязательств (10 лет) и предыдущий опыт Украины, которая с 2014 года страдает от ряда макроэкономических кризисов и кризиса в области безопасности, уровень выбросов парниковых газов в период до 2030 года может увеличиться и составит 37-42% выбросов парниковых газов от уровня 1990 года", – написал Качка.

Он отметил, что цель Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение по климату (НОВ2) достижима во всех сферах экономики при условиях:

сохранения и улучшения доступа ключевых торговых партнеров на внешние рынки;

проведения устойчивой и предсказуемой торговой политики и отсутствия ограничений и барьеров со стороны участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Приложение I) и других стран, которые могут применять схожие ограничения и барьеры;

наличия доступа к финансированию проектов климатической модернизации со стороны правительств развитых стран, частного сектора, международных финансовых организаций и любых других доноров.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения.

В конце прошлого года представители стран-членов ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на территории альянса на 55% к 2030 году в рамках European Green Deal.

В свою очередь Минэкологии Украины предложило определить сокращение выбросов парниковых газов до 35% к 2030 году – на 65% от уровня 1990 года, тогда как бизнес оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40-45% к 2030 году. Европейская бизнес-ассоциация в свою очередь оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40-45% к 2030 году.