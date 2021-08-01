Украина не рассматривает возможность закупки российского газа, – Витренко

Украина не рассматривает вариант закупки газа в России.

Об этом заявил глава правления компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью Радио Свобода, передает Интерфакс-Украина.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно 10 млрд мы импортируем. Но при этом, если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", - рассказал Витренко.

Он добавил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

"У нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное - это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ, - это централизованное теплоснабжение. Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - сказал Витренко.