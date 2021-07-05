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СБУ заблокировала счета 174 компаний из контрабандного списка СНБО

СБУ заблокировала счета 174 компаний из контрабандного списка СНБО

Служба безопасности заблокировала активы всех 174 компаний из санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны в рамках борьбы с контрабандой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки", – говорится в сообщении.

Также спецслужбы сообщают, что в первом полугодии 2021 года наложено 18,7 млн грн штрафов за контрабанду, а 1,08 млрд грн - сумма дополнительной пошлины, которую нарушители должны уплатить в Госбюджет.

Кроме того, за указанный период СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное.

Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой" контрабандистов.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

4 апреля Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

Кроме того, по итогам заседания СНБо 15 апреля было принято решение о введении новых персональных санкций в отношении контрабандистов.

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Джерело:  СБУ


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