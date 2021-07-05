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Кабмин ввел новые правила въезда в Украину из четырех стран

Кабмин ввел новые правила въезда в Украину из четырех стран

Со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 или установить приложение "Вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, досрочно завершить самоизоляцию через приложение "Вдома", как и раньше, можно будет через получение негативного результата теста.

"В Португалии, России, Великобритании и Индии наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "Дельта". И всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест", – отметил Федоров.

В то же время он добавил, что пока Украина находится в "зеленой зоне", соответственно правила въезда из других стран не менялись и приложение "Вдома" устанавливать не нужно.

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Джерело:  Telegram


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