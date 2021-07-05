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СБУ заблокировала схему незаконной приватизации госземель за 100 миллионов

СБУ заблокировала схему незаконной приватизации госземель за 100 миллионов

Служба безопасности заблокировала схему незаконной приватизации 50 га государственных земель Вышгородского района Киевской области, ориентировочная стоимость которых – 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организаторы "схемы" привлекли к ней должностных лиц сразу трех госучреждений: главного управления Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и ГП "Вышедубечанское лесное хозяйство" Гослесагентства.

Чиновники за взятки выполняли указания организаторов "схемы". В ходе уголовного производства правоохранители провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.

Действия злоумышленников квалифицировали по ч.4 ст. 190 (мошенничество) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Джерело:  СБУ


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