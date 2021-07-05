"Украэрорух" за первый квартал получил 205 миллионов убытков

За первый квартал 2021 года госпредприятие "Украэрорух" отчиталось о чистых убытках на сумму 205,8 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана компании за первые месяца 2021 года, сообщает проект "Марлин".

Кроме того, за отчетный период увеличилась задолженность по кредитам предприятия. Если в январе этого года сумма обязательств составляла 939 млн грн, то уже в марте – 968,7 млн грн.

В пользу государства госпредприятие уплатило налогов, взносов и сборов на сумму 166,5 млн грн, что составляет 80% от запланированного показателя.

Напомним, 2020 год "Украэрорух" завершил с убытками на 1,5 млрд грн. Негативные показатели в компании объяснили последствиями ограничений из-за пандемии СOVID-19.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.