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Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода в обход Украины

Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода в обход Украины

Сербия и Венгрия объявили о подключении газопровода "Балканский поток" к венгерской газотранспортной системе, через него газ из Турции будет поступать в Центральную Европу в обход Украины.

Как сообщет сербский телеканал N1 ​​Info, государственное предприятие Srbijagas и венгерская компания FGSZ 4 июля объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией, передает Европейская правда. 

Отмечается, что первые партии газа через Сербию в Центральную Европу начнут поступать с 1 октября.

Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия наконец решила вопрос получения иного маршрута поставки газа, а не только из Украины.

"В Сербии никто больше не замерзнет, ​​и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени", – сказал Баятович.

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". Президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа по "Балканскому потоку" в начале года. Ранее газ в страну из России поступал через Украину и Венгрию.

Автор: 

Джерело:  Европейская правда


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А що потрібно було "долежатися"? Зараз потрібно взагалі порізати на метал трубу з ********** на 30 км. від кордону і перетворити систему на внутрішню. І забути! Назавжди.
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05.07.2021 15:10 Відповісти
нормальные герои всегда идут в обход
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05.07.2021 15:08 Відповісти
...да, сербы с мадьярами заранее отпочковались...
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05.07.2021 15:57 Відповісти

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