Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода в обход Украины

Сербия и Венгрия объявили о подключении газопровода "Балканский поток" к венгерской газотранспортной системе, через него газ из Турции будет поступать в Центральную Европу в обход Украины.

Как сообщет сербский телеканал N1 ​​Info, государственное предприятие Srbijagas и венгерская компания FGSZ 4 июля объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией, передает Европейская правда.

Отмечается, что первые партии газа через Сербию в Центральную Европу начнут поступать с 1 октября.

Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия наконец решила вопрос получения иного маршрута поставки газа, а не только из Украины.

"В Сербии никто больше не замерзнет, ​​и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени", – сказал Баятович.

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". Президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа по "Балканскому потоку" в начале года. Ранее газ в страну из России поступал через Украину и Венгрию.