В Украине зафиксировали 244 новых случая COVID-19

На утро 5 июля в Украине зафиксировали 244 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 5 детей и впервые за долгое время не заболело ни одного медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 333 человек, умерло 14 пациентов, выздоровело – 419. Кроме того, совершили 17 351 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 237 823 человека, выздоровел – 2 171 301, летальных случаев зафиксировали 52 484, также провели 10 925 065 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 074 988 человек, за прошедшие сутки – 24 363. Полностью иммунизированы 850 394 человека.