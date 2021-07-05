Нацкомиссия экстренно установила минимальную цену электроэнергии и ограничила внутригрупповую торговлю ДТЭК (обновлено)
На экстренном заседании вечером 4 июля в воскресенье Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи (Укрэнерго) закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.
Об этом стало известно в ходе прямой трансляции заседания НКРЭКУ поздно вечером 4 июля.
В обосновании решения Комиссии указано, что оно принято после мониторинга ситуации на РСВ в первые дни июля, когда наблюдалось резкое снижение цены, спровоцированное выведением спроса с РСВ.
Ранее НКРЭКУ сообщала, что спрос уменьшился на 40% из-за того, что трейдер Д.Трейдинг из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора.
При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.
Большей частью, в результате того, что Д.Трейдинг увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.
Из-за привязки цены поставки электроэнергии к индексу РСВ, падение цены повлияло на всех участников рынка, которые терпят убытки.
Чтобы не допустить дальнейшего падения цены, НКРЭКУ ограничила минимальную цену продажи на РСВ (нижний price-cap) в размере 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно. Цифра равна себестоимости производства электроэнергии НАЭК "Энергоатом", помноженной на индекс цен производителей промышленной продукции.
"Это точно не рыночное решение. Но это реанимационное действие сейчас, когда рынок лег", - сказал в годе заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Кроме прочего, НРКЭКУ объявила о проведении расследования причин падения цены электроэнергии на РСВ в первые дни июля и об обращении в Антимонопольный комитет в связи с злоупореблением своим монопольным положением одного из участников рынка.
ОБНОВЛЕНО:
После решениия Регулятора, пресс-служба Д.Трейдинг прислала комментарий, в котором в очередной раз обвинила НКРЭКУ "в манипуляциях и административном покровительстве трейдерам, участвующим в махинациях".
Поведение Д.Трейдинг на рынке электроэнергии пресс-служба комментировать не стала.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 5 ч. ·
Обещанный «конец эпохи бедности» превратился в «эпоху тотальной нищеты, рекордных тарифов, зашкаливающей коррупции и дерибана уникальной украинской земли». Два года понадобилось украинцам, чтобы окончательно осознать тот масштаб циничного обмана со стороны «новых лиц», с которым они столкнулись на выборах 2019 года. Все отговорки и низкопробные политтехнологии власти по отвлечению внимания больше не работают, поскольку каждый украинец реально стал беднее и видит, что Украину просто уничтожают. Именно поэтому тотальное разочарование и страх за будущее приводит к росту рейтингов оппозиционных политиков-профессионалов уровня Юлии Тимошенко, которые остаются последней надежной миллионов людей на спасение страны от «зеленой саранчи».
Эту тенденцию сначала красноречиво показали осенние местные выборы, на которых партия дважды премьер-министра Тимошенко получила второе по стране количество депутатов на местах. И подтверждает и последняя социология.
Так, согласно опубликованному сегодня опросу КМИС, «Батькивщина» (в рамках статистической погрешности) занимает второе место среди всех политический партий в стране. При этом партия Тимошенко демонстрирует наибольший рост поддержки со стороны украинцев среди партий - «плюс» три процента за июнь месяц.
Что это означает?
Во-первых, украинцы понимают, что единственным реальным оппозиционером в стране является Тимошенко. Именно ее боится «зеленая» власть и их хозяева-олигархи, в отличие от псевдооппозиционных Порошенко и ОПЗЖ, которые нормально сотрудничают с Банковой.
Во-вторых, Тимошенко в очередной раз доказывает, что является единственным политиком-бойцом.
Пока политики-«мужчины» стыдливо прогнулись под власть комиков, показав традиционно свое полное мужское бессилие, Тимошенко борется до последнего за сохранение нашей земли, против грабительских тарифов, за судьбы медиков и педагогов, за повышение зарплат и пенсий. В ход идут все механизмы - парламент, Конституционный суд, референдум, многотысячные вече по регионам страны. Да, власть максимально ставит Тимошенко «палки в колеса». Но именно благодаря ее напору и энергии «зеленые дерибанщики» не смогли провернуть аферу по продаже земли еще осенью 2019 года. И большой вопрос - смогут ли сейчас. Поэтому украинцы понимают: только Тимошенко не пустыми словами, а реальными делами борется за народ и страну в условиях полной монополизации власти в руках Зеленского и олигархов.
В-третьих, Тимошенко, как антикризисный топ-менеджер и дважды премьер-министр, не только критикует, но и предлагает проработанные эффективные программы по борьбе с кризисом, механизмы увеличения соцвыплат при наполнении бюджета при помощи ликвидации коррупционных схем, госпрограммы по поддержке украинцев во время пандемии коронавируса, по снижению тарифов за счет продажи газа украинской добычи по себестоимости. Если бы товарищи с Банковой наступили на горло своим маленьким комплексам и сделали Тимошенко премьером, то ситуация давно развивалась совершенно по иному сценарию. И обещанный «конец эпохи бедности» не был бы пустыми словами.
Ну, и главное. Украинцы за два года потеряли даже малейшую надежду на «зеленую» власть. Людей цинично обманули и грабят даже сильнее, чем при Порошенко. Народ по хитрому плану власти сначала загнали в долги с помощью неподьемных тарифов, а потом предложили вариант расплатиться- продать за копейки свои земельные паи.
Украинцы находятся за чертой бедности, в глубочайшей депрессии. И единственной надеждой для миллионов, как уже не один десяток лет, снова является именно Тимошенко. А она не подведет и будет до последнего бороться за народ. Как всегда делала.
Вот только украинцам надо наконец-то учиться на своих ошибках, чтобы на выборах в последний момент не бежать голосовать за комиков или кондитеров, которые их сразу же обманули и ограбили. В итоге мы потеряли десятилетия, которые при Тимошенко могли бы кардинально изменить страну и жизнь людей в лучшую сторону…
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2021/lypen/04.07.2021/p_04-07-21.pdf 😁😁😁