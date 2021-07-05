Производитель шампанского Moёt согласился называть его "игристым" для российского рынка
Французская компания LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) намерена выполнять на российском рынке подписанное президентом РФ Владимиром Путиным решение, которое, вопреки европейским правилам, запрещает называть "шампанским" продукцию, произведенную в Шампани.
Об этом говорится в сообщении LVMH, передает Европейская правда.
Чтобы возобновить поставки продукции на российский рынок, компания вскоре изменит оформление бутылок, направляемых в РФ, назвав "игристым" вином произведенное ею шампанское.
LVMH, которая известна своими лакшери-товарам и ориентируется на рынки, где такая продукция особенно востребована, признала, что последние законодательные изменения в РФ привели к "очень временной приостановки поставок" в Россию. После внесения изменений логистическая цепочка должна восстановиться.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешил использование названия "шампанское" только для произведенных в России вин и обязал производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "игристое вино". Тогда Moet Hennessy, что производит продукцию ТМ Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и других остановил поставки в Россию.
На территории ЕС в подавляющем большинстве государств европейского континента, включая Украину, действует противоположное правило - "шампанским" можно называть только продукцию произведенную в Шампани, поскольку это считается защищенным географическим названием. Это требование в Европе до сих пор не признавали лишь РФ и Беларусь.
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