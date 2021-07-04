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Украинцы в Польше прививаются больше всего среди иностранцев

Украинцы в Польше прививаются больше всего среди иностранцев

В Польше состоянию на 30 июня частично или полностью вакцинировались почти 30 тыс. иностранцев, из которых наибольшую группу составляют граждане Украины.

Об этом говорится в ответе Министерств здравоохранения Польши, передает Европейская правда.

"До конца июня в целом 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократной вакцину Janssen (Johnson&Johnson) получили 10 632 гражданина Украины, две дозы - 1 797 украинцев" , - сообщили в Минздраве.

Украинцы прививаются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Вакцина для них бесплатна.

Иностранцы, имеющие польский идентификационный код (PESEL), получают электронное направление на прививку автоматически. В противном случае нужно получить направление лично у врача первого контакта на основании загранпаспорта.

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Джерело:  Европейская правда


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