Морской порт "Южный" в июне увеличил перевалку грузов на 15%

Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в июне текущего года перевалило 1 68 млн тонн грузов, что на 219 тыс. тонн, или 15%, превышает плановый показатель.

Об этом гоыорится в сообщении порта, передает Интерфакс-Украина.

В июне ГП загрузило на суда 1,27 млн тонн экспортного железорудного сырья, а в целом экспорт составил 1,32 млн тонн грузов.

Кроме того, через мощности предприятия прошло 351 тыс. тонн импортного груза - в основном коксующийся уголь.

"Мы наблюдаем рост объемов грузов, но есть много непростых задач. Сегодня наши ключевые задачи - обновить производственные мощности и повысить продуктивность", - отметил директор "Южного" Александр Олийнык.

Отмечается, что в июне грузооборот госстивидора вырос на 25% по сравнению с маем 2021 года.

Количество обработанных судов за прошлый месяц составило 21 (+10% по сравнению с маем 2021 года), полувагонов - 21,54 тыс. (+40% по сравнению с маем 2021 года).

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.