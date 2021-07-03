В Евросоюзе вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых товаров

С 3 июля из продажи в странах Евросоюза должна полностью исчезнуть продукция одноразового использования, изготовленная из пластика.

Это предусмотрено директивой ЕС о запрете пластиковой посуды, принятой в 2019 году, передает DW.

Запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и держания воздушных шаров. Также нельзя больше продавать одноразовые контейнеры для еды и напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели должны перейти на альтернативы из переработанных материалов вроде стекла и металла.

Кроме того, запрещенными для продажи будут тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемого пластика. Аналогичные правила касаются одноразовой посуды из бумаги, которая содержит пластиковый слой или покрытая пластиковой пленкой.

В то же время одноразовые продукты, которые остались на складах, разрешили дораспродать.

Относительно имплементация директивы ЕС отдельные страны-члены определяются самостоятельно. В Европарламенте отмечают, что данные относительно того, как в разных странах общество реализовывает этот запрет, будут доступны после 3 июля.