Власти России запретили импорт шампанского

Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy – ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" – предупредило об остановке поставок шампанского в Россию из-за подписанного российским президентом Владимиром Путиным закона.

Так, 2 июля российский президент Владимир Путин подписал поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, которыми установлены дополнительные требования к алкоголю. В частности, использовать наименование "шампанское" разрешается только для произведенной в РФ продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в "игристое вино", пишут Ведомости.

В письме отмечается, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции. Однако французские производители шампанского пока не подтвердили готовность изменить название для российского рынка.

Подписанный Путиным закон также запрещает импорт тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, винных напитков и др.

Шампанское Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др. производится крупнейшим в мире производителем товаров класса люкс – LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Всего в Россию ввозится около 50 млн л импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% – шампанское из Франции. Компания Moet Hennessy ежегодно импортировала 600 000-800 000 л на сумму до $20 млн.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" в 2020 году составила 5,5 млрд рублей против 5,8 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль - 560 млн рублей против 511 млн рублей соответственно.