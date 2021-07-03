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Гражданин Турции хотел незаконно ввезти в Украину бриллианты и украшения на 4,5 миллиона

Гражданин Турции хотел незаконно ввезти в Украину бриллианты и украшения на 4,5 миллиона

Правоохранители в международном аэропорту "Харьков" пресекли попытку незаконного ввоза в Украину бриллианты и золотые изделия общей стоимостью 4,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что оперативные сотрудники Харьковского погранотряда по информации коллег из ОКПП "Киев" совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса из Стамбула.

"В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили 2 кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA, общим весом 10 карат, цепочка золотая, весом 55 грамм, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, 9 колец из белого золота, украшенные бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и 6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса", – говорится в сообщении.

Мужчина собирался ввезти драгоценные камни с нарушением действующего законодательства Украины.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины.

Автор: 

Джерело:  Госпогранслужба


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Нормальное такое украшение. Мне еще нравяться на этом сайте https://minimal.com.ua/product-category/all-pendants/attribute-dlya-kogo-detskie/ Красивое, качественное украшение, которое будет отлично смотреться на прекрасной даме.
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24.05.2023 21:06 Відповісти

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