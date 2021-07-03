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Россия запретила поставки макарон и мясных консервов из Украины

Россия запретила поставки макарон и мясных консервов из Украины

Россия внесла в список продуктов, поставки которых запрещены из Украины, мороженое, газировку с сахаром и ряд других продуктов.

Изменения 28 июня были внесены в постановление российского правительства от 29 декабря 2018 года, передает Интерфакс.

В расширенный список запрещенного импорта попали сахар, мороженое и другие виды пищевого льда, минеральная вода, а также газированные воды, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества, готовые супы и бульоны и заготовки для их приготовления.

Кроме того, ограничен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн, готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты, готовые или консервированные ракообразные. Также запрещены поставки необезжиренной какао-пасты, макаронных изделий, попкорна, продуктов типа мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, а также томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Как сообщалось, первоначально в декабре 2018 года Россия запретила ввозить из Украины зерно, шоколад, консервированные овощи и фрукты, пиво, а также промышленные товары, включая сельхозмашины, котлы, газовые и паровые турбины. В 2019 году в список вошли также кукурузный крахмал, глюкоза, грелки и радиаторы.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс


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Топ коментарі
+29
ЛЮБАЯ торговля с Расией обязательно будет использована ею как средство давления.
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03.07.2021 13:56
+24
Ответные меры - запретить поставку титанового концентрата на оккупированный завод "титан" в крым. продавать в штаты или в европу(лучше свой завод построить), заодно и фирташа приструнить.
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03.07.2021 14:16
+12
Украина должна полностью закрыть импорт из России! Нужно разорвать все!!! У нас людей убивают русские уже сколько лет, а Украина им деньги платит. За такое солдаты должны идти и расстреливать просто тех, кто ведет эту торговлю!
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03.07.2021 16:49
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ЛЮБАЯ торговля с Расией обязательно будет использована ею как средство давления.
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03.07.2021 13:56 Відповісти
Однозначно. И все торгующие с ней должны параллельно искать запасные рынки сбыта, либо формировать резервы на день Д, когда их вышвырнут кацапского рынка (даже если сегодня все айс и монета капает).
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03.07.2021 17:35 Відповісти
Вова, ты про что?
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04.07.2021 09:55 Відповісти
так молоко якє коштоує 30гр вони продають по 45?
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05.07.2021 08:21 Відповісти
Ответные меры - запретить поставку титанового концентрата на оккупированный завод "титан" в крым. продавать в штаты или в европу(лучше свой завод построить), заодно и фирташа приструнить.
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03.07.2021 14:16 Відповісти
титановую руду и так по серому через турцию отправляют. А вот электрику на крым думаю все таки отрубят.
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03.07.2021 15:24 Відповісти
санкции против всех кто возит ту руду в крым в серую и вопрос отрегулируется сам-собой... электрику я думал еще в 14 году отрубили.., сейчас наверное ведрами носят?
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03.07.2021 16:44 Відповісти
Україна поставляє титан ворогам США й НАТО - путіну, та Китаю. Якби в 2014 припинили експорт титану ворогам НАТО, ми вже давно мали б ракетну парасольку НАТО. І не тільки ракетну. Питання титану - найкритичніше з усіх можливих. Титан в порівнянні з демократією, чи корупцією для Заходу - №1.
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05.07.2021 10:09 Відповісти
Если не секрет, а какие линии поставляют электрику на Крым?)
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04.07.2021 00:10 Відповісти
консервов??? ничего себе...как жеж так? а наши старались... )))))))))))))))))
Россия запретила поставки макарон и мясных консервов из Украины - Цензор.НЕТ 8584

...
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03.07.2021 15:55 Відповісти
Эта што сверху, скрепный маянез?
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03.07.2021 16:19 Відповісти
наверное... на сладкое.
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03.07.2021 16:45 Відповісти
Украина должна полностью закрыть импорт из России! Нужно разорвать все!!! У нас людей убивают русские уже сколько лет, а Украина им деньги платит. За такое солдаты должны идти и расстреливать просто тех, кто ведет эту торговлю!
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03.07.2021 16:49 Відповісти
Когда есть быстрое движение, резкое торможение вызовет вылет из окна. Эти процессы идут активно, товарооборот уже упал в несколько раз. Стремиться нужно к снижению покупок до уровня только сырья. Если оно дешево. А продавать по максимуму. Армию нужно чем то кормить.
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03.07.2021 17:40 Відповісти
Припинити торгівлю не лише товарами, а й культурою, спортом, шоу бізнесом. Мінімум на 40 років встановити залізний занавіс. Доки не вимруть всі мишебратья, яких розвелося в Україні чимало.
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05.07.2021 10:13 Відповісти
Русский дурак и волосней занюхает!)))
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03.07.2021 20:12 Відповісти
На чеченской мошонке.
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04.07.2021 14:11 Відповісти
Есть рынки ближнего востока и Африки, они сожрут все, что произведет Украина - нужно только не лениться, отправляя по накатанной все в рашку фурами, а работать над поставками в новые страны!
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03.07.2021 20:54 Відповісти
Самі з'їмо!!!!!!!
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03.07.2021 20:57 Відповісти
только не мясные консервы!нехай их кацапы жрут.
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03.07.2021 21:19 Відповісти
наконец то расея докажет что может жить на одной капусте... ржавой селедке и леденцах...
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03.07.2021 21:20 Відповісти
А ещё на живительных скрепах.))
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04.07.2021 14:12 Відповісти
Думаешь там коров и свиней нет?
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05.07.2021 18:31 Відповісти
я не думаю, я точно знаю что за Казахстаном жрать нечего, в частности в "житнице" сибири Алтайском крае!...
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05.07.2021 20:28 Відповісти
вот вспомнил свое пребывание в Барнаульской области и самом Барнауле : пирожки с жареной соленой селедкой (!), "Пельменная" - пельмени с капустой (?!), леденцы - обвертку развернуть невозможно... вот водки навалом! сметаны, сливочного масла, мяса вообще не видел в магазинах ни Барнаула, ни Бийска, ни Камень-на-Оби, ни Алейска, даже в коопторге Первоалейска мясо меняли на старинные книги (типа Библия), мед и яйца...
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05.07.2021 20:53 Відповісти
не неси бред
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05.07.2021 21:39 Відповісти
слушай ваше правдивое радио и смотри ваши правдивые новости...
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06.07.2021 17:04 Відповісти
Зато у нас рашинской "консервы" полно. Вскрываются одна за одной.
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03.07.2021 21:21 Відповісти
В Україні зараз якраз сезон молодої картопельки з зеленню в сметанці , зі шпондерком та різними салатиками з свіжих овочів . Макарони , тушонка ..... звучить як відлуння здохлого совка , віддає брєжнєвщиною і чесно кажучи , навіть трохи лякає .
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03.07.2021 22:21 Відповісти
в арміі основний харч, ще гречка
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05.07.2021 08:24 Відповісти
Я что-то на прилавках наших магазинов не вижу мясных консервов а только непонятную субстанцию в поллитровых стекляных банках по цена 18-22гр.Даже страшно представить себе что за такую цену в этих банках с надписю ,,Тушеное мясо,, содержится.Повидимому все лучшее кацапии а нам кишки с копытами.
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03.07.2021 22:26 Відповісти
Хорошая тушёнка стоит в РФ не менее 200 р Я покупаю по 230 - 270 (более 100 гривен). Что в банке за 40 р - страшно узнавать и мне.

Кстати повсеместно продаётся тушёная конина (откуда?! где у нас остались конезаводы?!) и даже оленина.
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04.07.2021 00:35 Відповісти
а купить мясо в магазине и приготовить что хочется? я не ем мясных консервов, а вот паштеты "Французский", "Одесский" - очень даже вкусно...
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05.07.2021 20:59 Відповісти
Как Вы наверное заметили здесь речь идет не о мясе а о мясных консервах которые не попадут на мокшанский рынок но и не найдешь в наших магазинах.А о том что Вы пишете могу только сказать,приятного аппетита.
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06.07.2021 06:53 Відповісти
Кацапы переходят исключительно на ЩИ? Приятного аппетита...Страна непуганных идиотов, как метко заметил Александр Абдулов...
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03.07.2021 23:21 Відповісти
А че в ЩАХ не так? Вот просто интересно? Все обсирают ЩИ. Тот-же самый БОРЩ только без свеклы.
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05.07.2021 18:33 Відповісти
бугага, той самий борщ, ну якщо обмивки з кастрюлі у якій варився борщ, це той самий борщ, то жріть на здоров'я, а взагалі, то помиї з тухлої капусти і цибулі.
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05.07.2021 18:55 Відповісти
коцапа, ну звідки у вас могла бути свинина, а болгарський!!! перчик, це може недавно дописали до рецептури, типа ці продукти входять до складу, а реальні ваші скрепні щі, не те що свинини, а взагалі м'яса не бачили, як кацапи, які їх лаптями сьорбали, а болгарський перчик, ні, ну скажи, ну де у вас міг взятися болгарський перчик, який то й побачили ви десь в кінці 90-х
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05.07.2021 22:32 Відповісти
причина не в названии, в расеи просто нет в достатке качественных продуктов (или вообще их), или денег на них (ну пропивают их "кормильцы") , потому и соответствуют поговорке - щи хоть член полощи.., а вот я ел щи приготовленные в Белоруси (не сейчас, лет двадцать назад) - это действительно вкусно...
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06.07.2021 17:11 Відповісти
Кацапы переходят исключительно на ЩИ__________ им переходить не надо это и есть кацапское блюдо, вот только сразу вспомнилась армейская поговорка когда на обед в армии были "Щи" : "щи - хоть член полощи"...
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05.07.2021 21:01 Відповісти
Мене вже не дивує ідіотизм кацапів. ********* імпортує 71% продуктів харчування. Хоча можливо санкції таки дали якийсь ефект і стали більше бодяжити того сурогату що вони називають "народний хавчік".
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04.07.2021 01:48 Відповісти
Це дані кацапського росстату. Не думаю що за рік щось радикально змінилось. В ********** 61% території це вічна мерзлота (влітку болота) і того що вирощують на Кубані на всіх явно не вистачає а логістика, збереження врожаю та переробка нерозвинуті. Тому продуктів валом але якість їх складових жахлива. В містах-"тв-вітринах" є все але таких міст всього 4 - Москва, Пітер, Новосибірськ та Владивосток. Решта смокчуть лапу і жеруть сурогати з азіатських складових на пальмовій олії. І це факт. До того ж є ще купа проблем. Наприклад, https://www.youtube.com/watch?v=QD0QE9Dl8bU Так що казочки про нормальне харчування населення яке "чомусь" скоротилось до 89-92 млн. (за рівнем споживання основних товарів та послуг) розповідай своїм дітям на ніч.
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04.07.2021 02:56 Відповісти
Мені вже в падлу кацапською. На дорогах тісно тому що "понаехали" - жерти в регіонах нічого, роботи нема, а китайці алкоголіків на свої підприємства не беруть. Скорочення населення РФ доводжу не я, а кацапські демографи та соціологи. Ви ж себе краще знаєте! Також тішить що ти не розумієш і змушений послугуватися гуглом. Це свідчить що до словян ти ніякого відношення не маєш. Ще не відчув наближення розпаду федерації? А даремно. Скоро 90-ті здадуться вам дитячими забавками...
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04.07.2021 04:02 Відповісти
Россия запретила поставки макарон и мясных консервов из Украины - Цензор.НЕТ 2657
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04.07.2021 10:36 Відповісти
Россия запретила поставки макарон и мясных консервов из Украины - Цензор.НЕТ 2802
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04.07.2021 13:32 Відповісти
Лучших учителей наградили сухарями! Что было в закромах тем и наградили.
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04.07.2021 13:35 Відповісти
того що вирощують на Кубані на всіх явно не вистачає _________ в Алтае даже картошка еле успевает вырасти если холодное лето... помидоры, огурцы не выращивают, вместо вишен - черемуха, яблоки размером начиная с вишню и самые крупные, как у нас сливы... малины правда полно... поля с пшеницей как то не попадались, подсолнухов и кукурузы тоже не встречал, вот кормовой буряк (пардон - свеклу) видел уже на заснеженных полях...
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05.07.2021 21:11 Відповісти
Неуже, Вова?
Неужели крупы есть в расийских магазинах?
(в этом месте хохлы от зависти скрипят зубами)
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04.07.2021 09:59 Відповісти
Ничего не давать даже если это и не выгодно. Нам своего за глаза хватит, а москали пусть с мусорных баков собирают.
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04.07.2021 07:51 Відповісти
Опять в ********** МАКАРОШКИ подорожают.
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04.07.2021 10:15 Відповісти
Пальмовое масло?
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04.07.2021 11:49 Відповісти
... что пальмовое масло?
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05.07.2021 21:12 Відповісти
Якого чорта Україна торгує з агресором?! Я так розумію згадані продукти замість зниження зростуть в ціні? Адже в нас все як у задзеркаллі.
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04.07.2021 14:28 Відповісти
як правило наші бізнесмени замість заробити на об'ємах, хочуть компенсувати втрати збільшенням ціни, тому більш за все подорожчають, хіба надлики продати то скинуть ціну, а потім піднімуть.
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05.07.2021 18:58 Відповісти
А у нас що, пальми ростуть, що пальмове масло від нас в Росію йшло?
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04.07.2021 14:40 Відповісти
Это если если бы Сталин поставлял в Берлин макароны и мясные консервы в то время когда Вермахт стоял под Москвой, современному цинизму нет предела!
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04.07.2021 16:28 Відповісти
https://youtu.be/50_tB1Cv3ic В ЕС из девушек делают консервы! Митинг в Днепропетровске!

Россия запретила поставки макарон и мясных консервов из Украины - Цензор.НЕТ 351
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04.07.2021 19:10 Відповісти
то нехай ті кацапи дохнуть...
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05.07.2021 09:07 Відповісти
Очень хорошо. Всё на внутренний рынок для снижения цен
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05.07.2021 11:12 Відповісти
тільки не в Україні. у нас збитки будуть компенсовувати підвищенням ціни, а збільшенням обороту.
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05.07.2021 18:59 Відповісти
Что?!
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06.07.2021 07:20 Відповісти
на недавней прессухе ***** какой то из рабов осмелился задать Царю вопрос, мол какого хрена у нас отечественная морковка стоит дороже чем бананы из Эквадора. ***** чтото там блеяло-чвякало-хуякало и общий смысл его ответа был таков что типа во всем мире цены на продовольствие растут, еды не хватает, вот и нам своей морковки не хватило. Ну и как как говорится, чтобы слово не расходилось с делом, ***** внезапно взял и запретил импорт украинского продовольствия. То есть суммарно, учитывая все предыдущие их запреты, практически на все наше продовольствие наложено эмбарго. Логика тут окончательно умерла, но и хер на них, на наши продукты сейчас желающих очереди стоят, да и у нас на внутреннем рынке цены немного успокоятся, пока мокшва там лебеду с потрошками есть будет
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05.07.2021 13:37 Відповісти
Напевно технологію м'ясних мух остаточно налагодили.
Сколківське м'ясо. Шах і мат лібералам.
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05.07.2021 14:49 Відповісти
Точно что то придумали. Ждите очередную подлянку
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05.07.2021 16:41 Відповісти
То нехай ягель з боярою глитають. Їм не звикати.
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05.07.2021 18:47 Відповісти

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