Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила энергоблок №4

Энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции 2 июля в 21:30 был выведен из резерва и подключен к энергосистеме.

Как сообщает пресс-служба АЭС, в данное время ведется набор мощности.

Отмечается, что на данный момент в работе пребывают 4 энергоблока электростанции. На энергоблоке №5 идет 64 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 – 77 сутки планового среднего ремонта.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, энергоблок №4 ЗАЭС разгрузили, отключили и вывели в холодный резерв 13 июня.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.