НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в манипуляциях на рынке электроэнергии (обновлено)
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии.
Это следует из сообщения на сайте НКРЭКУ.
Регулятор отмечает, что в первые дни июля на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РДД).
Так, объем РСВ 2 июля из-за снижения спроса уменьшился на 32 293 МВт-ч или на 40% − до уровня 47 943 МВт-ч. Как следствие, средневзвешенная цена РСВ уменьшилась на 29% − до 1034,5 за МВт-ч. В то же время, наблюдается существенный рост объема РДД.
В субботу, 4 июля, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) продолжила падать и снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля, свидетельствуют данные на сайте ГП "Оператор рынка".
Таким образом, цена электроэнергии продолжает падение три дня подряд, снизившись с 1450,65 грн за МВт-ч на 1 июля. При этом объем РСВ снизился до 44,9 тыс. МВт с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля, в сравнении с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-ч, отмечает Интерфакс-Украина.
"Такое резкое снижение спроса произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСВ некоторыми участниками рынка и, прежде всего, компанией "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК Рината Ахметова, − ред.). В частности, ООО "Д.Трейдинг" уменьшило закупку электроэнергии на РСВ на 74%, одновременно увеличив объемы закупки на РДД у связанных лиц", − сказано в сообщении.
"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований. Такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке электрической энергии несет угрозу его эффективному, конкурентной и стабильному функционированию", − подчеркивают в НКРЭКУ.
Регулятор указывает, что это проблема находится, в том числе, в плоскости конкурентного законодательства, поэтому в ближайшее время соответствующая информация будет предоставлена Антимонопольному комитету для проведения расследования.
"Учитывая вышеуказанные действия участников рынка, которые приводят к ценовой дестабилизации "рынка на сутки вперед" (стремительный рост цены и/или резкий обвал цены), НКРЭКУ в очередной раз рекомендует всем участникам рынка (как потребителям, так и производителям электроэнергии) не использовать РСВ, как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается электроэнергия", − отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) с 18 июня повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке электрической энергии в торговой зоне ОЭС Украины, на "дневные "часы (07:00-23:00) – до 2655,99 грн за МВт-ч, на "ночные" часы (23:00-07:00) – до 1243,71 грн за МВт-час.
В то же время максимальные предельные цены для зоны "Остров Бурштынской ТЭС" регулятор оставил без изменений.
Будь ласка, зачекайте...
газ в смартфоне
и тд.
пэрэсични быринько все за стабилизируют на 1-2-5 лэт в перед
Но бабла нет, да и кто разрешит каким-то артемонам гафкать на самого рынада махметова? вон беня 7 ярдов увел. и шго? и ниче. да даже "братание" с "б..ским" народом ******** сошло бене с рук. так шо успокойтесь. Будет хуже.
ринатлеонидычагудка? Я, вот, обвиняю в махинациях на рынке электроэнергии НКРЭКУ...
Виявляється що зниження ціни на електроенергію являється тиском на владу.А влада нам завжди втовкмачувала що ціни підіймають виробники із за збільшення затрат.
Так хто бреше та наживається на народі?
купить не свою энергию за 50 копеек впарить Неньке(компенсации, списание долгов, зачеты) и нариду по 5 гривен
и бидувать на эти 0.5% на своих вилаХ, яхтаХ
Что за страна, что за нравы?!
националисты действий
националистов "ляпанья языком", как мусора на свалке