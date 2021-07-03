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Новини Ринок електроенергії
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НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в манипуляциях на рынке электроэнергии (обновлено)

НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в манипуляциях на рынке электроэнергии (обновлено)

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии.

Это следует из сообщения на сайте НКРЭКУ.

Регулятор отмечает, что в первые дни июля на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РДД).

Так, объем РСВ 2 июля из-за снижения спроса уменьшился на 32 293 МВт-ч или на 40% − до уровня 47 943 МВт-ч. Как следствие, средневзвешенная цена РСВ уменьшилась на 29% − до 1034,5 за МВт-ч. В то же время, наблюдается существенный рост объема РДД.

В субботу, 4 июля, цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) продолжила падать и снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля, свидетельствуют данные на сайте ГП "Оператор рынка".

Таким образом, цена электроэнергии продолжает падение три дня подряд, снизившись с 1450,65 грн за МВт-ч на 1 июля. При этом объем РСВ снизился до 44,9 тыс. МВт с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля, в сравнении с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-ч, отмечает Интерфакс-Украина.

"Такое резкое снижение спроса произошло из-за уменьшения закупки электроэнергии на РСВ некоторыми участниками рынка и, прежде всего, компанией "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК Рината Ахметова, − ред.). В частности, ООО "Д.Трейдинг" уменьшило закупку электроэнергии на РСВ на 74%, одновременно увеличив объемы закупки на РДД у связанных лиц", − сказано в сообщении.

"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса), используя такие действия, в том числе, для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований. Такая чрезмерная власть отдельных игроков на рынке электрической энергии несет угрозу его эффективному, конкурентной и стабильному функционированию", − подчеркивают в НКРЭКУ.

Регулятор указывает, что это проблема находится, в том числе, в плоскости конкурентного законодательства, поэтому в ближайшее время соответствующая информация будет предоставлена ​​Антимонопольному комитету для проведения расследования.

"Учитывая вышеуказанные действия участников рынка, которые приводят к ценовой дестабилизации "рынка на сутки вперед" (стремительный рост цены и/или резкий обвал цены), НКРЭКУ в очередной раз рекомендует всем участникам рынка (как потребителям, так и производителям электроэнергии) не использовать РСВ, как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается электроэнергия", − отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) с 18 июня повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке электрической энергии в торговой зоне ОЭС Украины, на "дневные "часы (07:00-23:00) – до 2655,99 грн за МВт-ч, на "ночные" часы (23:00-07:00) – до 1243,71 грн за МВт-час.

В то же время максимальные предельные цены для зоны "Остров Бурштынской ТЭС" регулятор оставил без изменений.

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Топ коментарі
+17
Обвинение это конечно круто, видно что деолигархизация идет полным ходом. Жаль только что обвинение это не судебный приговор а так, просто пустые слова)
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03.07.2021 14:41
+10
Вот и получается, что вся бубочкина борьба с олигархами - это всего лишь борьба зеЛоха с единственным своим противником - порошенко. По хорошему, у рыжей тварри уже давно нужно забрать детэк, облгазы и обленерго. Но у клоуна кишка тонка воевать с монополиями, ведь тогда в сеть могут утечь видосы, как зеленский в сауне олигархов ублажал
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03.07.2021 15:46
+7
Узеленского проведут расследование. И оштрафуют ахметава. Гривен на триста...
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04.07.2021 01:16
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03.07.2021 13:57 Відповісти
электричество в смартфоне
газ в смартфоне
и тд.
пэрэсични быринько все за стабилизируют на 1-2-5 лэт в перед
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03.07.2021 14:08 Відповісти
Обвинение это конечно круто, видно что деолигархизация идет полным ходом. Жаль только что обвинение это не судебный приговор а так, просто пустые слова)
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03.07.2021 14:41 Відповісти
Та не може бути!
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03.07.2021 14:56 Відповісти
Вот и получается, что вся бубочкина борьба с олигархами - это всего лишь борьба зеЛоха с единственным своим противником - порошенко. По хорошему, у рыжей тварри уже давно нужно забрать детэк, облгазы и обленерго. Но у клоуна кишка тонка воевать с монополиями, ведь тогда в сеть могут утечь видосы, как зеленский в сауне олигархов ублажал
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03.07.2021 15:46 Відповісти
А вот ТУПО (в плане 1917) не выйдет. Они там не пальцем деланые. Украина получит иски, много исков. Как вариант национализировать (выплатить бабло + инвестиции).
Но бабла нет, да и кто разрешит каким-то артемонам гафкать на самого рынада махметова? вон беня 7 ярдов увел. и шго? и ниче. да даже "братание" с "б..ским" народом ******** сошло бене с рук. так шо успокойтесь. Будет хуже.
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03.07.2021 16:00 Відповісти
100% это правда, он вошёл в сауну сразу после кацапской суки, которую ты по ошибке считаешь мамкой...кацап, сосни у "Defender" !!!
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03.07.2021 19:52 Відповісти
Да вы что? Самого ринатлеонидыча гудка? Я, вот, обвиняю в махинациях на рынке электроэнергии НКРЭКУ...
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03.07.2021 20:30 Відповісти
Лучше сразу пристрелить
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03.07.2021 22:36 Відповісти
Узеленского проведут расследование. И оштрафуют ахметава. Гривен на триста...
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04.07.2021 01:16 Відповісти
А за что штрафовать?За то что он вопреки желанию правительства снизил цену на электроенергию для народа?
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04.07.2021 02:53 Відповісти
ЗА МАХИНАЦИИ!!! а для народа он ничего не снижал, для предприятий повысил... ВОСТК - ДЕЛО ТОНКОЕ...
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05.07.2021 11:33 Відповісти
ДТЕК Ахметова обвалив ринок електроенергії для тиску на владу - енергорегулятор
Виявляється що зниження ціни на електроенергію являється тиском на владу.А влада нам завжди втовкмачувала що ціни підіймають виробники із за збільшення затрат.
Так хто бреше та наживається на народі?
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04.07.2021 02:50 Відповісти
конечно же рыжий сепар часть схемы
купить не свою энергию за 50 копеек впарить Неньке(компенсации, списание долгов, зачеты) и нариду по 5 гривен
и бидувать на эти 0.5% на своих вилаХ, яхтаХ
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05.07.2021 10:02 Відповісти
впарить Неньке ________ а какая у него "ненька" , ахмет-задэ?
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05.07.2021 11:31 Відповісти
наший Нэньци
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05.07.2021 11:47 Відповісти
Так хто бреше та наживається на народі?+_________ Ахметка!
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05.07.2021 11:34 Відповісти
Здесь дело не в ахмедке а в том что снижение цен на электричество является национальной угрозой так что украинцам не угрожает ни стабилизация цен на энергоносители ни его удешевление а именно власть нас будет душить подорожанием а не те кто его продает.
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06.07.2021 06:59 Відповісти
ахмєтов, ти мудак.
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04.07.2021 10:47 Відповісти
все алигархи и крупнык бизнесмены, которых когда либо, в чем либо обвиняли, успешно живут и богатеют и с ними начинают богатеть и лучше жить те кто их обвинял. вопрос. а нахрена об этом писать, если никого не наказивают? зачем об этом говорить, если бютжету от этой "РАБОТЫ" всех проверяющих и контролирующих структур, только убыток? нахрена содержать эту всю машину если есть УК Украины, а там все написано.
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04.07.2021 14:52 Відповісти
шоб такие, как мы неудовлетворенные, занимались мозговым онанизмом, на таком "порно хабе", как цензор нет
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05.07.2021 10:08 Відповісти
... от кормушки тоже перепадает?...
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05.07.2021 11:26 Відповісти
.. ну как же, это все ответвления одной кормушки...
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05.07.2021 11:27 Відповісти
если вернуть советский ОБХС и заставить работать так же как тогда то ни одна из всех этих проверяющих структур нах....й не нужна.
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04.07.2021 14:56 Відповісти
для хтросделанных скорее подойдет НКВД...
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05.07.2021 11:24 Відповісти
вся энергетика в руках бандита ахметова а НКРЭКУ говорит что "действие не типичны", ахметка выруби свет придуркам из НКРЭКУ))
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04.07.2021 17:32 Відповісти
Ахметка тепер "удавиться".
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04.07.2021 19:26 Відповісти
Олигархов нужно отстреливать!
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04.07.2021 19:29 Відповісти
т.е. ахметов просто подтвердил, что в Украине електроенергии профицит, и она не стоит тех денег по которой ее хочет продавать НКРЭКУ населению и промышленности?
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04.07.2021 23:24 Відповісти
Это озабоченность или уже обвинения?)
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05.07.2021 00:09 Відповісти
Коломойский Банком, хлор-перерабатывающим заводом и каналами шантажирует, Ахметов - эл-энергией и теплой ванной, Порошенко - Майданом, Аваков - карманными ультраправыми, Зеля - сам себя сдачей государственных интересов и что все бросит, и убежит в Израиль...
Что за страна, что за нравы?!
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05.07.2021 00:15 Відповісти
нет главный вопрос, шо за националисты?
националисты действий
националистов "ляпанья языком", как мусора на свалке
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05.07.2021 10:13 Відповісти
Может пора арестовывать картежника из донецка,хватит с ним няньчится?
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05.07.2021 09:01 Відповісти
НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в манипуляциях на рынке электроэнергии ________ надо же, прозрели, не прошло и сто лет...
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05.07.2021 10:56 Відповісти
Судя из всех комментариев, народ сам желает (требует) иметь властного, жесткого правителя, ну типа Ежова, Берии, Сталина... подобрал "три колоска" - расстрел! да надо наказывать, а не цацкаться с ворами, может даже "руки рубить", но думаю что это не поможет полностью покончить с воровством! даже в Китае, где расстреливают прилюдно и то периодически идут повторы...
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05.07.2021 11:42 Відповісти
За Ахметовым не тюрьма плачет, а свинец плачет!
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05.07.2021 14:12 Відповісти

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