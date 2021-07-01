Авиакомпания из Кувейта возобновит полеты в Украину после многолетнего перерыва

С 13 июля будет запущен новый авиарейс Эль-Кувейт (Государство Кувейт) - Киев.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины (CDTO) Дмитрий Сеник, передает пресс-служба МИДа.

Полеты будет совершать авиакомпании Jazeera Airways. Рейсы запланированы дважды в неделю из Кувейта в Киев – по вторникам и пятницам, в обратном направлении –з по средам и субботам.

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Активизация деловых контактов и увеличения количества иностранных туристов в Украине – среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", – отметил Сеник.

Как сообщалось, в прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии.