Депутаты Рады призвали поддержать законопроект о локализации

Ратификация межправительственного соглашения Украины с Францией об официальной поддержке проекта обновления парка АО "Укрзализныця" локомотивами концерна Alstom является важным шагом перед окончательным принятием законопроекта №3739 о локализации.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), выступая на заседании ВР.

"Время для локализации пришло неотвратимо. Законопроект о локализации должен быть внесен в сессионный зал и принят во втором чтении", - сказал он.

Соглашение о закупке французских локомотивов Alstom для УЗ показывает хороший пример того, как парламент защитил экономические интересы Украины благодаря использованию механизма локализации, отметил Наталуха.

Он напомнил, что украинской стороне удалось добиться условий о локализации в 35% при поставках Alstom для УЗ. Таким образом, из €1,3 млрд французского кредита €455 млн получат украинские предприятия, задействованные в выполнении контракта, подчеркнул глава комитета ВР по экономразвитию.

В свою очередь, член комитета ВР по налоговой и таможенной политике Алена Шкрум ("Батькивщина") призвала депутатов как можно скорее принять во втором чтении законопроект №3739.

Это необходимо для того, чтобы законодательно закрепить долю локализации, достигнутую на переговорах с французской стороной, пояснила она.

"Мы должны с помощью механизма парламентского контроля проследить, чтобы эта ставка локализации осталась в коммерческом контракте (между УЗ и Alstom) после ратификации (межправительственного соглашения)", - заявила Шкрум.

Член комитета ВР по международной политике Ирина Геращенко ("Европейская Солидарность") отметила, что Франция контрактом Alstom с УЗ показала серьезный пример экономического национализма – когда рабочие места во Франции обеспечиваются в том числе за счет заказа в Украине.

"Конечно, мы за дружбу с Францией, но хотели бы услышать от правительства: так а где же тут локализация?", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что ранее депутаты побывали на Крюковском вагоностроительном заводе и Панютинском вагоноремонтном заводе, которые в настоящее время простаивают из-за отсутствия заказов.

После обсуждения ратификацию межправительственного соглашения Украины с Францией об обновлении парка УЗ локомотивами Alstom поддержали 331 депутат при минимально необходимых 226.

Ранее заместитель главы комитета ВР по экономразвитию Дмитрий Кисилевский заявлял, что подписание соглашения с Alstom о покупке Украиной локомотивов на €900 млн с уровнем локализации 35% дает значительные шансы для принятия Верховной Радой во втором чтении законопроекта №3739 о локализации.

"Что еще нужно для того, чтобы принять наконец законопроект №3739 о локализации, который сделает эту практику постоянной, и перестать поддавать сомнению здравый смысл?", - заявил Кисилевский.

Напомним, 21 июля 2020 года ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.