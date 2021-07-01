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Рада повысит налоги для роста поступлений в госбюджет на 50 миллиардов в год (обновлено)

Рада повысит налоги для роста поступлений в госбюджет на 50 миллиардов в год (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5600 в первом чтении проголосовали 264 народных депутатов.

По словам министра финансов Сергея Марченко, принятие законопроекта позволит повысить доходы госбюджета на сумму около 50 миллиардов гривен ежегодно.

В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды.

В Минфине отмечали, что законопроект также призван ввести механизмы борьбы с "скрутками" и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции, а также со злоупотреблениями бюджетным возмещением НДС. Кроме того, предлагается освободить от налогообложения получателей льготных кредитов по программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Среди ключевых предложений законопроекта:

  • индексация ставок акцизного и экологического налога, а также ренты, в том числе, существенного повышения ставки экологического налога за сбросы, выбросы некоторых загрязняющих веществ, а также повышение ренты на железную руду;
  • введение запрета на выезд за границу для руководителей компаний с налоговым долгом;
  • установление минимального налогового обязательства в части налогообложения доходов, связанных с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции или пользования сельхозземлями;
  • уменьшение для целей налогообложения доходов, полученных от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, совокупного размера земельных участков, предоставленных для ведения личного крестьянского хозяйства, или земельных долей (паев), с 2 до 0,5 гектара;
  • повышение налога на доход физлиц от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости с 5% до 18%;
  • сокращение сроков на право получения налогового кредита с 1095 до 180 календарных дней;
  • отмена положения, согласно которому операции поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость;
  • отмена возможность регистрировать плательщиками единого налога четвертой группы предприятий, которые осуществляют деятельность по разведению домашней птицы.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу 

Ранее законопроект раскритиковали Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham), назвав неприемлемой большую часть предлагаемых законодательных изменений, в частности изменения относительно администрирования налога на прибыль предприятий в части списания убытков, увеличения налоговой нагрузки путем пересмотра налоговых ставок и ряд других норм законопроекта. Представители ассоциаций подчеркивали, что изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушают принципа стабильности налогового законодательства.

Бизнес также раскритиковал ограничение права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запрет выезда за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сокращение предельных сроков регистрации плательщиками НДС налоговых накладных, уменьшение срока на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

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Топ коментарі
+13
может забанят, но кто-то успеет прочесть - ИХ ВСЕХ ПОРА УЖЕ УБИВАТЬ
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01.07.2021 20:25
+11
Спасибо, кормильцы вы наши, что дерете с нас 7 шкур для обеспечения нуждающихся чиновников, олигархов и окупантов.
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01.07.2021 18:41
+11
Идиоты, во всем мире снижают налоги что было развитие бизнеса в стране а эти все соки выжимают. В результате бизнес или уходит в тень или вообще закрывается.
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01.07.2021 18:50
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Спасибо, кормильцы вы наши, что дерете с нас 7 шкур для обеспечения нуждающихся чиновников, олигархов и окупантов.
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01.07.2021 18:41 Відповісти
Идиоты, во всем мире снижают налоги что было развитие бизнеса в стране а эти все соки выжимают. В результате бизнес или уходит в тень или вообще закрывается.
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01.07.2021 18:50 Відповісти
Сейчас весь мир поднимает налоги, надо же отбить отмытое при короне.
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01.07.2021 21:07 Відповісти
Не верю! Сейчас ведь у власти либертарианская партия СН. Когда это либертарианцы повышали налоги? Они вроде как наоборот, за уменьшение государственного регулирования.
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01.07.2021 19:53 Відповісти
будеш багато триндіти, зелені лібертаріанці тобі ще й продуктовий пайок уріжуть або талони на баню не видадуть.
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01.07.2021 20:24 Відповісти
может забанят, но кто-то успеет прочесть - ИХ ВСЕХ ПОРА УЖЕ УБИВАТЬ
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01.07.2021 20:25 Відповісти
вместе с родственниками,собаками и попугайчиками.
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02.07.2021 11:03 Відповісти
Твари только и умеют что повышать налоги и тарифы. Предприниматели с которых сдерут эти 50 млрд тут же повысят цену на свою продукцию и в результате эти деньги заплатят все украинцы.
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01.07.2021 20:35 Відповісти
Правильно, "мудрий нарид" следует драть догола. Хотя... если мозгов нет и это не поможет.
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02.07.2021 08:31 Відповісти
Жри.Те
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02.07.2021 00:54 Відповісти
За перехід, з податку на прибуток, до податку на виведений капітал, вже й не чутно...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-podatok-na-vyvedenyi-kapital/30699259.html 30.06.2020. «Мені здається, що якщо ми запроваджуємо податок на виведений капітал, то запроваджуйте. Запроваджуйте - і все. Якщо він поліпшує життя людей - треба запроваджувати. Без цих «вправо», «вліво», «трішки», «спробуємо». Мені так здається», - сказав Зеленський.
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02.07.2021 01:18 Відповісти
Дебіли живуть з "гешефту" тобто з "кредиту" та " податку на ввіз та вивіз". Нормальні люди живуть з виробництва. Але ж тут проблема професійної підготовки - вони тупі і стимулювати промисловість і визискувати податки з десятків тисяч підприємств та бізнесів вони не здатні. Тому простіше контролювати ввезення чужих товарів і вивіз необробленої сировини (Ну нічим обробляти, пакувати, та ніде зберігати!), тобто жити з митниці та трусити десяток олігархів країни як грушу... Їм навіть в голову не приходить знизити до мінімуму податок на ввезення в країну обладнання для модернізації виробництва. Органічна модернізація в Україні неможлива - ми відстали на десятиліття і маємо купувати готові лінії виробництва. Якби податки на ввезення таких ліній були мінімальними то ми вже б забули про олігархів як вид і мали десятки тисяч малих виробництв і 100% зайнятість населення в країні. Розуму у примітивних жидобільшовиків вистачає лише залізти в кишеню кожному...
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02.07.2021 02:54 Відповісти
... можно как Шарль де Голль обратиться к нации и попросить помочь Республике. И, я уверен, что наши почтенные барышни и сельские монсеньйоры понесут к слугам народа золотые украшения, ради процветания свободы и демократии. И, ты почтенный читатель просыпаясь утром припомни, что ты сделал для Франции Украины... но, со слезами, можно констатировать, что наши СН то и делают, что помогают свободе и прцветанию Франции, Англии, Германии, Австрии (короче Глобус Европы он, зараза, большой...)
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02.07.2021 05:37 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/a-vot-eto-uzhe-katastrofa-dlya-biznesa-i-mnogih-grazhdan---borislav-bereza/117491 Борислав Береза:

ВР отличилась. Фактически ликвидировала упрощённую систему для торговли. Скоро большинство из нас прочуствует это на себе. ФОПы, от вас теперь требуют в любом месте продажи вести пономенклатурный товарный учёт с инвентаризациями. Упрощенки больше нет. А ещё Рада дала больше полномочий фискалам и дала им зеленый свет для внеплановых проверок, так что готовьтесь к вымогательству. И еще ВР обложила налогами теперь малых фермеров. Заметно увеличила стоимость жилья. Забрала акциз у местных бюджетов. И все это и многое другое в законопроекте 5600. За него отдали голоса 264 нардепа. Это тот случай, когда власть забыла, что государство - это сервис и думает, что граждане - это их обслуга.
Такое ощущение, что эти идиоты голосуют за законы не понимая, что они и их заденут. Но у меня ощущение, что с этого закона начнётся прозревание многих сограждан. А пока продолжаем пробивать дно. В супер турбо-режиме.﻿
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02.07.2021 09:31 Відповісти
точно, если нет головы, то дойдёт через задницу,
придётся зеСброду на выборах опыт кремлядей перенимать ...
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02.07.2021 10:00 Відповісти
повторится 2013 год, только теперь, когда сбежит клоун, нельзя будет списать на войну пустые казначейские счета..
банки полетят так же
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02.07.2021 10:46 Відповісти
Не хочете з метою наповнення б'юджету ввессти обмеження максимальних зарплат чиновникам. Зменшити видатки на утримання . А саме прирівняти до середніх зарплат які беруться бо зна звідки. Цей і подібні закони приведуть до зубожіння населення початку 90.
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02.07.2021 10:05 Відповісти
"позволит повысить доходы госбюджета на сумму около 50 миллиардов гривен ежегодно" Как у этих самокатчиков просто все. Нет денег. А давайте налоги повысим и их станет больше. А давайте. То что с повышением налогов тает налогооблагаемая база им в Трускавецких университетах рассказать забыли. По ходу зеленые вернут экономику во времена 14го года и буз всякой войны и потери территорий.
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02.07.2021 13:23 Відповісти
за те що ця зелена нечість голосуе ім в конвертах ростуть проценти...це називаеться корупція.. вас би як в кітаі поставити до стенки..даю гарантію шо 90 процентів украінців нажалиб на гашетку...
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02.07.2021 18:25 Відповісти
Еще и про инфляцию бешеную забыл...но то уже совсем другая история.
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02.07.2021 13:27 Відповісти
****** подлецы. пора давить.
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02.07.2021 18:21 Відповісти

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