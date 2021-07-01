Комитет Рады по экономразвитию проведет слушания об пересмотре условий торговли с ЕС

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития проведет парламентские слушания на тему "Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины с странами Европейского Союза в условиях действия Соглашения об ассоциации" в рамках подготовки пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Слушания запланированы на 14:00 в понедельник, 5 июля, сообщает пресс-служба Комитета.

Как отмечается в сообщении, Европейский союз – один из крупнейших торговых партнеров Украины, однако через 5 лет после подписания соглашения Украина так и не смогла заместить потерю экспорта в Россию поставками на рынки европейских стран.

"В числе причин – квоты, пошлины, торговые ограничения и другие барьеры, которые существуют в торговле Украины с Евросоюзом. Более того, уже во время действия настоящего Соглашения появились новые торговые барьеры. Подписанный государствами документ предусматривает возможность пересмотра – через 5 лет. В этом году наступает возможность такого пересмотра", – сказано в сообщении Комитета.

В ходе слушаний планируется рассмотреть вопросы, как улучшить условия торговли с ЕС, увеличить объемы экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках слушаний также будет представлено исследование "Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами Европейского Союза в условиях действия соглашения о ассоциации". Его провели Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики совместно с аналитическим центром "CMD - Ukraine" по заказу Федерации работодателей Украины при поддержке Конфедерации промышленности Дании провели

Участие в круглом столе примут председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, заместитель председателя Комитета Дмитрий Кисилевский, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, заместитель министра экономики - торговый представитель Тарас Качка, а также представители Совета Федерации работодателей, объединения предприятий "Укрметаллургпром", ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.