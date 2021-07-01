Украина увеличила импорт битума для ремонта дорог из Беларуси на 55%

В июне 2021 года из Беларуси на украинский рынок было поставлено 90 тыс. тонн дорожного битума, что на 38,5% больше, чем в мае 2020 года. В целом по итогам первого полугодия импорт белорусского продукта вырос на 55%, до 244 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Как сообщается, в июне из Беларуси было поставлено 69,6 тыс. тонн битума автомобильным транспортом, остальные 20,3 тыс. тонн – железнодорожным сообщением.

Крупнейшими поставщиками белорусских битумов стали "Кантарелл Украина" и "Альянс Энерго Трейд" (АЭТ) – 26,8 тыс. тонн и 24,6 тыс. тонн соответственно. На третьей позиции "Битекс" – 7,2 тыс. тонн. Оставшийся объем разделили между собой компании "Завод асфальтобетонный "Столичный", "Днипротранснафта", "Интер Глобал" и другие.

Таким образом, по итогу первого летнего месяца Беларусь заняла более 60% в общей структуре поставок битумов на украинский рынок.

В то же время из Польши было получено 10,6 тыс. тонн битумов, что на 7,6% больше показателя июня 2020 года (9,9 тыс. тонн). На Литву пришлось 4,4 тыс. тонн ресурса, которые были оформлены АЭТ.

Кроме этого, "Альянс Энерго Трейд" в июне импортировал по морю 12,5 тыс. тонн битумов производства Motor Oil Hellas из Греции и 2,8 тыс. тонн из Испании. В свою очередь "Кантарелл Украина" дополнила свою корзину морских поставок итальянским (12,4 тыс. тонн), греческим (10,2 тыс. тонн), азербайджанским (3,7 тыс. тонн) и туркменским ресурсом (0,6 тыс. тонн).

Всего июньский импорт битума составил 147,2 тыс. тонн, что в два раза больше прошлогоднего показателя (76 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что плановый ремонт Мозырского НПЗ, старт которого запланирован на начало июня 2021 года, не скажется на поставках дорожных битумов в Украину.

В 2020 году белорусские нефтеперерабатывающие предприятия поставили в Украину 2,22 млн тонн дизельного топлива, или 30% всего украинского рынка, 857,2 тыс. тонн бензинов (40% рынка) и 582,6 тыс. тонн битума (49% рынка).