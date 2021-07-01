Рада одобрила законопроект Зеленского об олигархах

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №5599 в первом чтении проголосовали 275 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов:

участие в политической жизни;

значительное влияние на средства массовой информации;

владение субъектом хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Предложено, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

На основании решений СНБО будет создан реестр олигархов. Им будет запрещено напрямую финансировать политические партии, участвовать в приватизации, а также подавать декларации.

Кроме того, в случае контакта публичного служащего с олигархом, такой госслужащий будет обязан подать декларацию о контактах.