Семь стран ЕС одобрили произведенную в Индии вакцину Covishield, – ВВС

Семь стран, входящих в состав Европейского союза, разрешили въезд на свою территорию иностранцам, которые были привиты от коронавируса индийской вакциной Covishield, являющейся вариантом вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники.

В частности, привитые вакциной Covishield теперь имеют право на поездки в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. Исландия и Швейцария также предоставили право на поездки.

Отдельно Эстония подтвердила, что она признает все вакцины, разрешенные Индией для въезжающих путешественников.

Ранее сообщалось, что до конца июня Министерство здравоохранения Украины должно направить 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19.

До этого министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин в рамках COVAX Украина до конца лета получит более 10 млн доз вакцин разных производителей