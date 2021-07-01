Власти Киева повысили тарифы на парковку в центре города

С 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц.

Соответствующее распоряжение №1459 от 25 июня обнародовано на сайте КГГА.

Согласно документу, в первой зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн, а во второй зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн. В спальных районах города стоимость остается без изменений – 5 грн в час.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны (700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно).

В КГГА напомнили, что оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

При этом в выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, первые две недели, начиная с сегодняшнего дня, инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

"Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядок оплаты. Такой период лояльности продлится две недели – с 1 до 16 июля", – отметил чиновник.