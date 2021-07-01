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Рада упразднила свободную экономическую зону в оккупированном Крыму

Рада упразднила свободную экономическую зону в оккупированном Крыму

Верховная Рада приняла три закона об отмене свободной экономической зоны "Крым" на территории оккупированного Россией Крымского полуострова.

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующих законопроектов № 5501-д, № 5502-д и №5503-д во втором чтении поддержали свыше 300 народных депутатов каждый.

В частности, приняты законы:

  • "О признании утратившим силу закона "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины";
  • "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя";
  • "О внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса в связи с потерей силу закона "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Одни из авторов указанных законопроектов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк пояснил, что отмена СЭЗ "Крым" позволит решить ряд важных вопросов.

"Сегодняшними законами… мы наконец-то отменяем такое понятие как свободная экономическая зона и говорим, что это оккупированная территория Украины", – сказал Железняк, выступая в Верховной Раде.

"Почему это важно? Это даст возможность людям, которые там остались получить помощь от Украины, это даст возможность нам заблокировать любой перечень товаров, которые поставляются в обход украинской территории через Крым. Это даст возможность нам завершить нотариальные дела, кому-то оформить наследство, а кому-то получить украинскую пенсию", – пояснил нардеп.

В поддержку отмены "ВЭЗ Крым" также выступил первый глава Меджлиса крымскотатарского народа народный депутат Мустафа Джемилев.

"Практика более чем 7-летней оккупации Крыма показала, что никакая экономическая деятельность украинских предприятий в Крыму невозможна. И вообще – термин свободная экономическая зона в условиях террористического оккупационного режима звучит абсурдно", – подчеркнул нардеп.

"С другой стороны мы призываем партнеров усилить санкции простив страны оккупанта, а также блокировать экономическую деятельность на полуострове, а с другой стороны признаем его свободной экономической зоной", – добавил Джемилев.

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Між рядками чітко і ясно написано - скоро українці будуть платити пенсії в Крим татарам як пятій колоні ЗЕ.
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01.07.2021 19:38 Відповісти
Это что, барыгам из Украины теперь не будет возврата НДС из бюджета Украины?!
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01.07.2021 21:51 Відповісти
цікаво ми тільки зрадникам і сепарам будемо платити пенсії ,чи їх дітям і внукам ?
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01.07.2021 22:49 Відповісти
ещё раз напоминаю что в Крыму до сих пор не введён оккупационный режим то есть дефакто
признана аннексия.............
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02.07.2021 05:38 Відповісти

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